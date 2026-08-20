Αθανασόπουλος: «Το ματς με την Ελλάδα δεν έχει φαβορί»

Για μία ακόμη φορά, τρίτη συνεχόμενη, ο Γιάννης Αθανασόπουλος θα βρεθεί ως αντίπαλος της Ελλάδας σε έναν αγώνα Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Ο έμπειρος τεχνικός, ο οποίος λίγο μετά το τέλος του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος θα μετακομίσει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού καθώς ανέλαβε την LOVB Νεμπράσκα, μίλησε στο volleyball.gr μετά το τέλος της προπόνησης της ομάδας του (κι ενώ ακολουθούσε αμέσως μετά η δική μας) και αρχικά σταθήκαμε στο… ψυχολογικό κομμάτι που αφορά τον ίδιο.

«Νομίζω ότι είμαι πλέον πιο έμπειρος και ώριμος και ξέρω πώς να το διαχειριστώ. Το μόνο σημείο που θα είναι όντως κάπως διαφορετικό θα είναι η στιγμή της ανάκρουσης του ελληνικού ύμνου, αλλά από κει και μετά το μόνο που θα με απασχολεί είναι το πώς θα νικήσουμε. Και με τη μητέρα μου να παίζω αντίπαλος θέλω να κερδίζω. Το πιο δύσκολο παιχνίδι κόντρα στην Ελλάδα ήταν το πρώτο, το 2021 στη Φιλιππούπολη.

Πέραν του ότι ήταν η πρώτη φορά κόντρα στην Ελλάδα, ήταν προπονητής ο Γκίγιε (Ναράνχο) και γυμναστής ο Γιάννης (Παρασχίδης) με τους οποίους ήμουν μαζί στη Στουτγάρδη».

Με την Τσεχία να είναι πλέον μια υπολογίσιμη δύναμη στο ευρωπαϊκό βόλεϊ και να είναι η οικοδέσποινα του Β’ ομίλου του Ευρωβόλεϊ, λογικό είναι να λογίζεται φαβορί για τον αγώνα κόντρα στην Ελλάδα (21/8, 21:00, ΕΡΤ1), ωστόσο ο ίδιος είχε διαφορετική άποψη.

«Για μένα δεν υπάρχει φαβορί και το εννοώ. Φυσικά παίζουμε στην έδρα μα, ο κόσμος θα είναι ο 7ος παίκτης, αλλά το θέμα είναι πως θα διαχειριστούμε τους εξωτερικούς παράγοντες. Αναφέρομαι στα μίντια, τον κόσμο, τους συγγενείς. Είναι σημαντικό το πώς θα διαχειριστούμε όλη αυτήν την κατάσταση, τα συναισθήματα μας, γιατί στα οκτώ χρόνια που βρίσκομαι εδώ, είναι η πρώτη φορά που φιλοξενούμε μία τόσο μεγάλη διοργάνωση».

Όσον αφορά την εκτίμηση του για τη δική μας ομάδα; «Η Ελλάδα είναι πολύ νεανική και μαχητική ομάδα, στην οποία σίγουρα η Ανθούλη είναι το μεγάλο της όπλο. Όμως εγώ θέλω να και πρέπει να συγκεντρωθούμε στο δικό μας παιχνίδι, να είμαστε υπομονετικοί αλλά και ταυτόχρονα… επιθετικοί».