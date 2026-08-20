Κωνσταντινίδου, Χατζηευστρατιάδου: «Ενθουσιασμός και ανυπομονησία»

Για την Λαμπρινή Κωνσταντινίδου αυτό είναι το δεύτερο Ευρωπαϊκό, αλλά το πρώτο ως αρχηγός!

«Υπάρχει ενθουσιασμός και ανυπομονησία. Ενθουσιασμός γιατί έχω ξαναπάει σε Ευρωπαϊκό και ξέρω πόσο σημαντική διοργάνωση είναι και ανυπομονησία γιατί μετά από ένα πολύ μεγάλο καλοκαίρι έχουμε δουλέψει πάρα πολύ με στόχο να είμαστε όσο πιο έτοιμες γίνεται γι’ αυτό το τουρνουά», είπε η έμπειρη πασαδόρος με την Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου να ετοιμάζεται για το δικό της ντεμπούτο σε μια μεγάλη διοργάνωση.

«Για να πω την αλήθεια ακόμη κι εγώ δυσκολεύομαι να περιγράψω τα συναισθήματα του. Σίγουρα υπάρχει χαρά, όχι μόνο γιατί είμαι εδώ αλλά και γιατί μετά από 10 χρόνια με πολλές αναποδιές και ατυχίες θα αγωνιστεί σε τελική φάση Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, στη μεγαλύτερη βολεϊκή διοργάνωση της Ευρώπης.

Επίσης υπάρχει και ανυπομονησία γιατί πρέπει να μπούμε στο γήπεδο και να αποδώσουμε στο 100% των δυνατοτήτων μας και εύχομαι να βγει η δουλειά που έχει γίνει τα τρία τελευταία χρόνια στην Εθνική».

Τα προβλήματα με τις απουσίες γνωστά και δεδομένα, ωστόσο κανένα από τα δύο κορίτσια δεν στάθηκε σ’ αυτά.

«Ξέρουμε πόσο απαιτητικός είναι ο όμιλος μας αλλά δεν ταξιδέψαμε για να ζήσουμε απλά την εμπειρία και σε καμία περίπτωση δεν ψάχνουμε δικαιολογίες. Θέλουμε το κάτι παραπάνω γιατί η Εθνική δεν είναι οι 14 που ήρθαν στην Τσεχία, αλλά όλα τα κορίτσια που έχουν φορέσει τη φανέλα της, που έχουν κάνει προπόνηση με το εθνόσημο, οι άνθρωποι που είναι κοντά μας και βοηθάνε και όλος ο κόσμος του βόλεϊ», είπε η αρχηγός για να συμπληρώσει η ‘Χάτζι’: «Όταν είσαι στον αθλητισμό ξέρεις ότι πάντα θα υπάρχουν προβλήματα. Είμαστε σε έναν δύσκολο όμιλο με ομάδες που είναι ψηλά στο ράνκινγκ και πρωταγωνιστούν στις μεγάλες διοργανώσεις. Είναι ένα επίτευγμα το ότι είμαστε εδώ, αλλά δεν μας αρκεί. Έχουμε στόχο σε κάθε παιχνίδι και στο πίσω μέρος του μυαλού μας βρίσκεται και η πρόκριση στο παγκόσμιο του 2027».