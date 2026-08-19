Η κακοδαιμονία που έχει χτυπήσει την Εθνική γυναικών τους τελευταίους μήνες συνεχίζεται και το ταξίδι της γαλανόλευκης για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ξεκίνησε με μια δυσάρεστη έκπληξη.

Η Αριστέα Τοντάι δεν ακολούθησε την αποστολή που αναχώρησε το πρωί της Τετάρτης (19/8) και όπως όλα δείχνουν δεν πρόκειται να αγωνιστεί στο Ευρωβόλεϊ 2026.

Η διεθνής κεντρική το τελευταίο διάστημα ταλαιπωρήθηκε από ενοχλήσεις στη μέση της, ωστόσο η θέληση της για να βοηθήσει την Εθνική την οδήγησε στο να σφίξει τα δόντια και να εξαντλήσει κάθε περιθώριο για να μπορέσει να αγωνιστεί.

Η 27χρόνη αθλήτρια ακολούθησε συντηρητικό πρόγραμμα τις τελευταίες ημέρες και ενώ φαινόταν ότι το πρόβλημα θα ξεπεραστεί, οι πόνοι επέστρεψαν και κυριολεκτικά την παραμονή του ταξιδιού προς το Μπρνο της Τσεχίας, το ιατρικό τιμ της Εθνικής άναψε «κόκκινο» για τη συμμετοχή της.

Έτσι η Εθνική ταξίδεψε (αεροπορικώς για Βιέννη κι από εκεί οδικώς για το Μπρνο) με 13 αθλήτριες και ακόμη παραμένει ανοικτό το αν θα αντικατασταθεί στην 14άδα (δηλώνεται αύριο Πέμπτη 20/8 στην τεχνική σύσκεψη) ή αν οριστικά ο Απόστολος Οικονόμου θα έχει 13 αθλήτριες στη διάθεση του.

Υπενθυμίζουμε ότι επίσης λόγω τραυματισμού είχαν τεθεί νοκ άουτ νωρίτερα οι Κική Τερζόγλου, Ανδρομάχη Τσιόγκα, Σταματία Κυπαρρίση, Έλενα Καρακάση, ενώ για προσωπικούς λόγους είχε αποχωρήσει η Έλενα Μπάκα.

Έτσι λοιπόν αυτή τη στιγμή ο Απόστολος Οικονόμου έχει στη διάθεση του τις εξής αθλήτριες:

Πασαδόροι: Λαμπρινή Κωνσταντινίδου (Αρχηγός), Ευαγγελία Τάνη

Κεντρικές: Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου, Μαρκέλλα Παπαγεωργίου, Έρρικα-Πελαγία Γράβαρη

Ακραίες: Ευφροσύνη Μπακοδήμου, Ελπίδα Τικμανίδου, Γεωργία Λούλα Αγγελοπούλου, Μαρία Κλέπκου.

Διαγώνιες: Μάρθα-Ευδοκία Ανθούλη, Στυλιανή Γκιούρδα.

Λίμπερο: Μαρία-Κατερίνα Ξανθοπούλου, Γεωργία-Μαρία Αντωνακάκη.

Στην αποστολή συμμετέχουν οι συνεργάτες του Ομοσπονδιακού τεχνικού Χάρης Σκουτελάκος, Θάνος Τερζής, ο στατιστικολόγος Στέφανος Μανιώτης, ο γυμναστής Λεωνίδης Χρηστακίδης, οι φυθσιοθεραπευτές Ξενοφώντας Βλασσόπουλος, Θοδωρής Νιανιάκας, ο τιμ μάνατζερ Γιάννης Πριόβολος, ενώ αρχηγός αποστολής είναι ο Α’ αντιπρόεδρος της ΕΟΠΕ Κώστας Χαριτωνίδης.

Το πρόγραμμα των αγώνων της Εθνικής στο Ευρωβόλεϊ:

Παρασκευή 21 Αυγούστου 2026

15.00: Αυστρία – Σερβία

18.00: Βουλγαρία – Ουκρανία

21.00: Τσεχία – Ελλάδα (ΕΡΤ1)

Σάββατο 22 Αυγούστου 2026

17.00: Ουκρανία – Ελλάδα (ΕΡΤ2)

20.00: Αυστρία – Τσεχία

Κυριακή 23 Αυγούστου 2026

17.00: Ελλάδα – Βουλγαρία (ΕΡΤ2)

20.00: Τσεχία – Σερβία

Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026

17.00: Ουκρανία – Αυστρία

20.00: Σερβία – Βουλγαρία

Τρίτη 25 Αυγούστου 2026

17.00: Ελλάδα – Αυστρία (ΕΡΤ2)

20.00: Τσεχία – Ουκρανία

Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026

17.00: Αυστρία – Βουλγαρία

20.00: Σερβία – Ελλάδα (ΕΡΤ2)

Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026

17.00: Ουκρανία – Σερβία

20.00: Τσεχία – Βουλγαρία

Οι όμιλοι του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος γυναικών 2026

Α’ ΌΜΙΛΟΣ (Τουρκία – Κωνσταντινούπολη): Τουρκία, Λετονία, Πολωνία, Γερμανία,

Σλοβενία, Ουγγαρία.

Β’ ΌΜΙΛΟΣ (Τσεχία – Μπρνο): Τσεχία, Αυστρία, Σερβία, Ουκρανία, Βουλγαρία,

Ελλάδα.

Γ’ ΌΜΙΛΟΣ (Αζερμπαϊτζάν – Μπακού): Αζερμπαϊτζάν, Πορτογαλία, Ολλανδία, Βέλγιο,

Ρουμανία, Ισπανία.

Δ’ ΌΜΙΛΟΣ (Σουηδία – Γκέτεμποργκ): Σουηδία, Μαυροβούνιο, Ιταλία, Γαλλία,

Σλοβακία, Κροατία.