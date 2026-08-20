«Περισσότερο τένις και λιγότερο κινητό παρακαλώ!» - Τι απάντησε η Σαμπαλένκα

Πώς είναι να είσαι το Νο. 1 του κόσμου στο τένις, αλλά να εξακολουθούν να σε αμφισβητούν ως παίκτρια επειδή επιλέγεις να ζεις τη ζωή σου σαν ένας φυσιολογικός άνθρωπος;

Η Αρίνα Σαμπαλένκα είναι ίσως η ιδανική περίπτωση για να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Για εκείνη, άλλωστε, η αμφισβήτηση έχει γίνει σχεδόν μέρος της καθημερινότητας. Και για ακόμη μία φορά, η κορυφαία τενίστρια φαίνεται πως έχει τις δικές της απαντήσεις για όσους σπεύδουν να την κρίνουν κάτω από τις φωτογραφίες της στο Instagram.

Το φετινό καλοκαίρι, μάλιστα, έχει εξελιχθεί σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό για τη Σαμπαλένκα. Παρότι εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης, η Έλενα Ριμπάκινα πραγματοποιεί ένα εξαιρετικό run, έχοντας βάλει πλέον στο στόχαστρο ακόμη και το Νο. 1 της Σαμπαλένκα.

Πιο συγκεκριμένα, παρά τις κατακτήσεις της Σαμπαλένκα και την πολύ καλή της πορεία, με τη συμμετοχή της στον τελικό του Australian Open και την κατάκτηση διαδοχικά των WTA 1000 του Indian Wells και του Μαϊάμι, κάνοντας το «Sunshine Double», δεν φαίνεται να είναι αρκετό για τους ακολούθους της. Με αφορμή, φυσικά, τον αποκλεισμό της στα προημιτελικά του Roland Garros, στη φάση των «16» του Wimbledon και από το Canadian Open στον τρίτο γύρο στο Μόντρεαλ.

Έτσι, λοιπόν, επειδή η Νο. 1 στον κόσμο δεν είχε το «τέλειο» ρεκόρ, οι ακόλουθοί της έσπευσαν να την κατηγορήσουν πως ο λόγος των αποκλεισμών της είναι ότι ασχολείται πολύ περισσότερο με τα media παρά με το τένις.

Με μερικά από αυτά τα σχόλια κάτω από το τελευταίο της ποστ να είναι: «Περισσότερο τένις και λιγότερο κινητό, παρακαλώ», «Τένις όχι, fashion blogger yes», «Φίλε, απλά πες μας αν δε θες να παίζεις τένις πια, να το ξέρουμε, να μην σε παρακολουθούμε», αλλά και ακόμα πολλά σχόλια που κρίνουν την ποιότητά της στο τένις, τη θέση της στον χώρο και τη συμπεριφορά της.

Υπονοώντας ότι το επόμενο WTA είναι αυτό στο οποίο θα πρέπει να συγκεντρώνεται και όχι στις εμπορικές της συνεργασίες στο Instagram, καθώς το Νο. 1 της απειλείται και πρέπει να παίξει καλά, ενώ οτιδήποτε άλλο κάνει στην προσωπική της ζωή είναι distraction.

Η Αρίνα Σαμπαλένκα, ωστόσο, δεν φαίνεται να συγκινείται από τέτοιες «επιθέσεις». Μάλιστα, σε δηλώσεις της αναφέρει πως δεν ανησυχεί για τη θέση της στην κατάταξη και πως είναι γεγονός ότι όλοι θέλουν να σε κερδίσουν όταν μπαίνεις στο γήπεδο, είτε είσαι νούμερο 1 είτε νούμερο 2 είτε νούμερο 10.

Επιπλέον, στέκεται στο γεγονός ότι θεωρεί όφελός της να αποτελεί παράδειγμα και να εμπνέει τη νέα γενιά, εντός και εκτός γηπέδου, οπότε δεν την ενοχλεί ο στόχος στην πλάτη της. Κάθε άλλο, είναι αυτό που θέλει. «Μου αρέσει να βλέπω τη νέα γενιά να με κοιτάζει και να εμπνέεται από εμένα», αναφέρει. «Όσο επικεντρώνομαι στο να εξελίσσομαι ως παίκτρια και ως άνθρωπος, η κατάταξη δεν έχει πραγματικά τόση σημασία», όσον αφορά την πίεση για τη θέση της στην κατάταξη.

Λόγο έκανε φυσικά και για τα σχόλια που δέχεται για την παρουσία της στον χώρο των social. «Ξεχνάς τα πάντα, προσπαθείς να χορέψεις, να κινήσεις το σώμα και να μην σκέφτεσαι. Είναι σαν μία μικρή απόδραση», ανέφερε, και συνέχισε λέγοντας για τους «haters» της πως δεν είναι ότι αυτοί είναι τέλειοι. «Μερικές φορές μπαίνω στο προφίλ τους για να δω πόσο τέλειοι είναι. Και σκέφτομαι, “Ασχολήσου πρώτα με τη δική σου ζωή πριν μπεις στη ζωή των άλλων”».

Το μάθημα που δίνει σε όλους η Σαμπαλένκα είναι ένα, πάντα θα υπάρχουν κακοπροαίρετοι στις επιλογές σου για τη ζωή. Το θέμα είναι να νιώθεις καλά εσύ, να ξέρεις εσύ ότι η δουλειά σου είναι αποτελεσματική και να υπάρχει ισορροπία μέσα σου. Δεν παίζεις μόνο τένις, κάνεις και άλλα πράγματα που αποτελούν περισσότερο βοήθεια παρά απόσπαση.