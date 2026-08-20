Πουέρτο Ρίκο: Αναζητώντας την υπέρβαση

Έχοντας βρεθεί στον Όμιλο “εφιάλτη” που περιλαμβάνει τόσο την πρωταθλήτρια του FIBA ​​Asia Cup όσο και την πρωταθλήτρια του ​​EuroBasket του 2025, θα βουτήξει στα βαθιά από την πρώτη ημέρα κιόλας.

Ωστόσο, πριν από το Σίδνεϊ το 2022, όταν κατάφεραν να εκπλήξουν φτάνοντας μέχρι τα προημιτελικά, δεν είχε καν κερδίσει έναν αγώνα προηγουμένως, οπότε το Πουέρτο Ρίκο σίγουρα ξέρει πώς είναι να προκαλείς μια έκπληξη και να αψηφάς τις προβλέψεις όλων πριν από το τουρνουά.

ΠΩΣ ΠΡΟΚΡΙΘΗΚΕ

Διοργάνωσε στην έδρα του ένα από τα προκριματικά τουρνουά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στο Σαν Χουάν κι αυτή ήταν μια αγχωτική εμπειρία για το Πουέρτο Ρίκο. Παρότι έπαιξε υπό πίεση κι έχοντας ξεκινήσει με 0-3 στο τέλος ζωντάνεψε και πήρε τις νίκες που χρειαζόταν εναντίον της Σενεγάλης και της Νέας Ζηλανδίας για να προκριθεί στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Τα αποτελέσματα:

1η αγωνιστική: Ιταλία 78-41 Πουέρτο Ρίκο (Ηττα)

2η αγωνιστική: Πουέρτο Ρίκο 48-91 ΗΠΑ (Ηττα)

3η αγωνιστική: Ισπανία 91-52 Πουέρτο Ρίκο (Ηττα)

4η αγωνιστική: Πουέρτο Ρίκο 56-47 Σενεγάλη (Νίκη)

5η αγωνιστική: Πουέρτο Ρίκο 77-61 Νέα Ζηλανδία (Νίκη)

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΠΕΛΛΑ:

Αριθμός συμμετοχών (συμπεριλαμβανομένου του 2026): 3

Τελευταία συμμετοχή: 2022 (8η)

Καλύτερη θέση: 8η (2022):

Θέση στο βάθρο: Καμία

Η θέση της αυτή τη στιγμή στο FIBA World Ranking for Women, presented by Nike: 13η

ΤΟ ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ ΣΤΗ ΦΑΣΗ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΟΥ Π.Κ.

Θα έχουν μια μεγάλη πρόκληση είναι η αλήθεια. ΘΑ παίξουν απέναντι στην Αυστραλία και το Βέλγιο, δύο ομάδες που διεκδικούν μια θέση στο βάθρο. Πρωταρχικός στόχος είναι να παραμείνουν ανταγωνιστικές και να μείνουν κοντά στο σκορ σε αυτούς τους αγώνες για όσο το δυνατόν περισσότερο. Σίγουρα ο τελευταίος αγώνας του ομίλου εναντίον της Τουρκίας παρουσιάζει την πιο ρεαλιστική πιθανότητα νίκης για το Πουέρτο Ρίκο..

Αγώνες Φάσης Ομίλων

Αυστραλία - Πουέρτο Ρίκο (4 Σεπτεμβρίου)

Πουέρτο Ρίκο - Βέλγιο (6 Σεπτεμβρίου)

Πουέρτο Ρίκο -Τουρκία (7 Σεπτεμβρίου)

ΠΑΙΚΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΕΙΣ

Η Αρέλα Γκουιράντες είναι μία από τις παίκτριες που με παρουσία τους στην Εθνική ομάδα πριν από αρκετά χρόνια αποτέλεσε μια από τις βασικές κινητήριες δυνάμεις πίσω από την ιστορική επιτυχία που έχει πετύχει το Πουέρτο Ρίκο. Είναι μια πολύ ποιοτική γκαρντ που μπορεί να σκοράρει και να δημιουργήσει εναντίον των καλύτερων. Κι αν αυτό συμβεί, θα συμβάλει σημαντικά στην αύξηση των προοπτικών επιτυχίας της ομάδας της.

Η Ιμάνι Μακ Γκι εντάχθηκε στην ομάδα ως η νατουραλιζέ παίκτρια για το Προκριματικό Τουρνουά τον Μάρτιο και ενώ οι αριθμοί της ήταν σχετικά μέτριοι, η επίδρασή της ήταν πολύ σημαντική.

Ηγήθηκε της ομάδας της σε όρους efficiency, πόντους και ριμπάουντ, έχοντας παράλληλα μια σημαντική παρουσία στην άμυνα. Προσέξτε επίσης την βετεράνο Πάμελα Ροσάδο, της οποίας η εμπειρία είναι πάντα βαθιά πολύτιμη για το Πουέρτο Ρίκο.

Ο ΦΟΒΟΣ ΚΑΙ Η ΕΛΠΙΔΑ

Ο φόβος είναι ότι απλώς δεν έχουν την ποιότητα ή το βάθος να σταθούν αντιμέτωπες με οποιονδήποτε από τους αντιπάλους τους στον όμιλο. Κι αυτό κυρίως επειδή δεν έχουν πολύ μεγάλη συνέπεια στο επιθετικό άκρο. Έτσι, ασκείται τεράστια πίεση στην άμυνα, η οποία θα πρέπει να είναι στο καλύτερο δυνατό επίπεδο αν θέλει το Πουέρτο Ρίκο να περάσει από τον όμιλο.

Η ελπίδα είναι ότι, όπως έχουν κάνει και στο παρελθόν, μπορούν να ελέγξουν τον ρυθμό, να διατηρήσουν τα παιχνίδια σε χαμηλό σκορ και με κάποιο τρόπο να πετύχουν μια νίκη-σοκ. Αλλά ακόμη και σε παιχνίδια με χαμηλότερο σκορ, θα πρέπει να σουτάρουν πολύ πάνω από τους συνήθεις μέσους όρους τους.



Photo Credits: FIBA