Μπορεί αρχικά η κληρωτίδα να φάνηκε καλή στον Πανιώνιο, καθώς τον πέρασε χωρίς αγώνα στην φάση των «16», ωστόσο στο μονοπάτι δεν τα πήγε τόσο καλά. Η ομάδα της Νέας Σμύρνης αν δεν υπάρξουν εκπλήξεις θα βρεθεί στα προημιτελικά απέναντι στην Ζερέν από την Τουρκία, ενώ αν και πάλι καταφέρει να προκριθεί θα αντιμετωπίσει την πανίσχυρη ιταλική Κιέρι.

Αναλυτικά τα ζευγάρια του CEV Cup Γυναικών:

1/2: Ερυθρός Αστέρας – Ντούκλα Λίμπερετς

3/4: Κάποσβαρ – Στουτγκάρδη

5/6: Ηττημένος προκριματικών CLVW 11/12 – Καστέλα

7/8: Ηττημένος προκριματικών CLVW 03/04 – Νανσί

9/10: Πάλμπεργκ – Λας Πάλμας

11/12: Κουόπιο – Μπιέλσκο Μπιάλα

13/14: Ηττημένος προκριματικών CLVW 05/06 – Ντιναμό Βουκουρεστίου

15/16: Άλμπα Μπλάι (Προκρίνεται απευθείας στον γύρο των 16)

17/18: Φρίντεκ Μίστεκ – Μπεκεκσαμπά

19/20: Πανιώνιος Betsson(Προκρίνεται απευθείας στον γύρο των 16)

21/22: Γκραν Κανάρια – Ούντεγκεμ

23/24: Ηττημένος προκριματικών CLVW 07/08 – Ζερέν Σπορ

25/26: Ηττημένος προκριματικών CLVW 01/02 – Νουκατέλ

27/28: Ηττημένος προκριματικών CLVW 09/10 – Ζοκ

29/30: Κάννες (Προκρίνεται απευθείας στον γύρο των 16)

31/32: Κιέρι (Προκρίνεται απευθείας στον γύρο των 16)

Αναλυτικά το μονοπάτι μέχρι τον τελικό:

Φάση των «16»

1. Ερυθρός Αστέρας/Ντούκλα Λίμπερετς – Κάποσβαρ/Στουτγκάρδη

2. Ηττημένος προκριματικών CLVW 11/12/Καστέλα – Ηττημένος προκριματικών CLVW 03/04/Νανσί

3. Πάλμπεργκ/Λας Πάλμας – Κουόπιο/Μπιέλσκο Μπιάλα

4. Ηττημένος προκριματικών CLVW 05/06/Ντιναμό Βουκουρεστίου – Άλμπα Μπλάι

5. Φρίντεκ Μίστεκ/Μπεκεκσαμπά – Πανιώνιος Betsson

6. Γκραν Κανάρια/Ούντεγκεμ – Ηττημένος προκριματικών CLVW 07/08/Ζερέν Σπορ

7. Ηττημένος προκριματικών CLVW 01/02/Νουκατέλ – Ηττημένος προκριματικών CLVW 09/10/Ζοκ

8. Κάννες – Κιέρι

Προημιτελικά

9.Ερυθρός Αστέρας/Ντούκλα Λίμπερετς/Κάποσβαρ/Στουτγκάρδη – Ηττημένος προκριματικών CLVW 11/12/Καστέλα/Ηττημένος προκριματικών CLVW 03/04/Νανσί

10. Πάλμπεργκ/Λας Πάλμας/Κουόπιο/Μπιέλσκο Μπιάλα – Ηττημένος προκριματικών CLVW 05/06/Ντιναμό Βουκουρεστίου/Άλμπα Μπλάι

11. Φρίντεκ Μίστεκ/Μπεκεκσαμπά/Πανιώνιος Betsson – Γκραν Κανάρια/Ούντεγκεμ/Ηττημένος προκριματικών CLVW 07/08/Ζερέν Σπορ

12. Ηττημένος προκριματικών CLVW 01/02/Νουκατέλ/Ηττημένος προκριματικών CLVW 09/10/Ζοκ – Κάννες/Κιέρι

Ημιτελικά

Νικητής ζευγαριού 9 – Νικητής ζευγαριού 10

Νικητής ζευγαριού 11 – Νικητής ζευγαριού 12

ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ CEV CUP ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Φάση των «64»: 27-29 Οκτωβρίου και 3-5 Νοεμβρίου

Φάση των «32»: 24-26 Νοεμβρίου και 1-3 Δεκεμβρίου

Φάση των «16»: 15-17 Δεκεμβρίου και 12-14 Ιανουαρίου

Play offs: 26-28 Ιανουαρίου και 2-4 Φεβρουαρίου

Προημιτελικοί: 16-18 Φεβρουαρίου και 23-25 Φεβρουαρίου

Ημιτελικοί: 9-11 Μαρτίου και 16-18 Μαρτίου

Τελικοί: 31 Μαρτίου και 7 Απριλίου

Η μεγάλη διαφορά στα ευρωπαϊκά Κύπελλα

Η τεράστια διαφορά που ισχύει από φέτος σε όλες τις διοργανώσεις της CEV είναι πως στα νοκ άουτ μετρούν μόνο οι νίκες και όχι το σκορ. Αυτό σημαίνει πως για να προκριθεί μια ομάδα θέλει δύο νίκες στα εντός και εκτός έδρας παιχνίδια. Έτσι, αν κάθε ομάδα έχει από μία νίκη (ανεξαρτήτως σκορ) στους διπλούς νοκ άουτ αγώνες, τότε στον επαναληπτικό θα παίζεται το χρυσό σετ των 15 πόντων για να κριθεί η πρόκριση.