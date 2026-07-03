Σε μία σημαντική προσθήκη που τον δυναμώνει σε μεγάλο βαθμό πάνω στο φιλέ προχώρησε ο ΠΑΟΚ. Συγκεκριμένα ο «δικέφαλος του βορρά» ανακοίνωσε την απόκτηση της 26χρονης Αθηνάς Δημητριάδη.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Ο ΠΑΟΚ, και το τμήμα Βόλεϊ γυναικών, ΠΑΟΚ F&U, ανακοινώνουν την έναρξη συνεργασίας με την αθλήτρια, Αθηνά Δημητριάδη, για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Γεννημένη στις 23/06/2000, η Αθηνά Δημητριάδη αγωνίζεται ως κεντρικός και έχει ύψος 195cm.

Η πορεία της ξεκίνησε από τις ακαδημίες του γερμανικού προγράμματος ανάπτυξης ταλέντων, όπου αγωνίστηκε διαδοχικά στις VCO Berlin II, VCO Schwerin και VCO Berlin.

Σε πολύ νεαρή ηλικία κατάφερε να ξεχωρίσει για το ταλέντο, την αγωνιστική της ωριμότητα και τη συνέπειά της, κερδίζοντας σημαντικό ρόλο στη Bundesliga και επιβεβαιώνοντας πως αποτελεί μία από τις πλέον υποσχόμενες Ελληνίδες αθλήτριες της γενιάς της.

Το 2019 ακολούθησε το μεγάλο βήμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνδυάζοντας σπουδές και βόλεϊ σε κορυφαία πανεπιστημιακά προγράμματα. Αγωνίστηκε για τρεις σεζόν με το Hofstra Pride, συνέχισε στο Florida International University, όπου πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις, και ολοκλήρωσε την κολεγιακή της διαδρομή στο University of New Mexico, αγωνιζόμενη στο υψηλότερο επίπεδο του NCAA και αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες τόσο αγωνιστικά όσο και ακαδημαϊκά.

Η επιστροφή της στην Ελλάδα το 2024 συνοδεύτηκε από μία ιδιαίτερα επιτυχημένη διετία στον ΑΟ Θήρας, όπου αποτέλεσε βασικό πυλώνα της ομάδας. Με πρωταγωνιστικό ρόλο συνέβαλε καθοριστικά στις υψηλές θέσεις που κατέκτησε ο σύλλογος, ενώ απέκτησε πολύτιμες παραστάσεις από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να ανταποκριθεί με συνέπεια και ποιότητα στις απαιτήσεις του υψηλότερου επιπέδου».

«Χαρά και συγκίνηση για την επιστροφή μου στη Θεσσαλονίκη»

Για την έναρξη συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ F&U, η Αθηνά Δημητριάδη, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου, acpaok.gr: «Η επιστροφή μου στη Θεσσαλονίκη είναι κάτι που με γεμίζει χαρά και συγκίνηση. Το να φορέσω την εμφάνιση του ΠΑΟΚ ήταν ένα όνειρο που είχα εδώ και χρόνια. Μιλάμε για έναν σύλλογο με τεράστια ιστορία, μεγάλη δυναμική και έναν κόσμο που στηρίζει την ομάδα με πάθος. Είναι μεγάλη τιμή και ταυτόχρονα μεγάλη ευθύνη να αποτελώ πλέον μέλος αυτής της οικογένειας. Έρχομαι με πολλή όρεξη για δουλειά και με διάθεση να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό κάθε μέρα. Θέλω να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της και να δικαιώσω την εμπιστοσύνη που μου έδειξε. Ανυπομονώ να γνωρίσω τις συμπαίκτριές μου, να δουλέψουμε όλες μαζί και να ζήσουμε όμορφες στιγμές με τον κόσμο του ΠΑΟΚ».

Καλώς ήρθες στον ΠΑΟΚ, Αθηνά!».