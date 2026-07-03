Μετά την Ντι Ιούλιο που θα συνεχίσει στην Ελλάδα για λογαριασμό αυτή την φορά του Πανιωνίου, ο Ολυμπιακός δίνει τα ηνία της ομάδα στην Αμερικανίδα, Μέλανι Σαφμάστερ. Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Μέλανι Σαφμάστερ. Η Αμερικανίδα πασαδόρος (13/7/2001, 1,91μ.) υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας βόλεϊ Γυναικών του συλλόγου.

Η Μέλανι Σαφμάστερ επιστρέφει στην Ελλάδα, μετά τη «θητεία» της στις Αμαζόνες (2024-25). Την περσινή σεζόν, αγωνίστηκε στο γερμανικό πρωτάθλημα, με τη φανέλα της Στουτγάρδης. Είναι απόφοιτη του Πανεπιστημίου της Μινεσότα και ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της γενιάς της στο ΝCAA, στο οποίο πραγματοποίησε εντυπωσιακές εμφανίσεις (2020-24).

«Τον καλύτερο εαυτό μας σε κάθε αγώνα»

Η δήλωση της Μέλανι Σαφμάστερ: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που είμαι μέλος αυτού του ιστορικού συλλόγου. Αγαπώ την Ελλάδα και την κουλτούρα της, όχι μόνο ως χώρα, αλλά και για το πάθος που δείχνουν οι άνθρωποι εδώ για τον αθλητισμό. Θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για μένα, να μάθω και να εξελιχθώ δίπλα σε προπονητές υψηλού επιπέδου και στις νέες μου συμπαίκτριες. Είμαι πραγματικά ευγνώμων για αυτή την ευκαιρία! Οι στόχοι μου για τη νέα σεζόν είναι να προσφέρω ό,τι καλύτερο μπορώ στην ομάδα και παράλληλα, να εξελιχθώ ως αθλήτρια. Να πετύχουμε όλους τους στόχους μας. Γνωρίζω, ότι ο Ολυμπιακός είναι ένας ιστορικός σύλλογος, όχι μόνο στο βόλεϊ, αλλά και συνολικά στον αθλητισμό. Διαθέτει εξαιρετικούς προπονητές, άρτιο επιτελείο και υψηλού επιπέδου εγκαταστάσεις. Ανυπομονώ να ζήσω από κοντά τη νοοτροπία νικητή του συλλόγου. Εχω ακούσει πολλά για την αφοσίωση των φιλάθλων μας και για τον μοναδικό τρόπο με τον οποίο εκφράζουν την αγάπη και το πάθος τους για την ομάδα. Ανυπομονώ να σας γνωρίσω όλους από κοντά και να ζήσουμε μαζί τη χαρά, τη συγκίνηση και τις προκλήσεις της νέας σεζόν. Θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό σε κάθε αγώνα».

Προηγούμενες ομάδες:

2025-26 Στουτγάρδη (Γερμανία)

2024-25 ΑΟΝ Αμαζόνες

2020-24 Πανεπιστήμιο Μινεσότα (ΗΠΑ)».