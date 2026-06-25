Η ενίσχυση του ΠΑΟΚ συνεχίζεται με τις «ασπρόμαυρες» να ανακοινώνουν την απόκτηση της Αμερικανίδας κεντρικής, Τάιρα Άριελ. Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Ο ΠΑΟΚ, και το τμήμα Βόλεϊ γυναικών, ΠΑΟΚ F&U, ανακοινώνουν την έναρξη συνεργασίας με την αθλήτρια, Τάιρα Άριελ, για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Γεννημένη στις 28/04/2003 στις ΗΠΑ, η Τάιρα Άριελ αγωνίζεται ως κεντρικός και έχει ύψος 185cm.

Έκανε τα πρώτα της βήματα στο γυναικείο βόλεϊ από το Κολέγιο του USC το 2021, στο οποίο έμεινε έως το 2025, ξεχωρίζοντας με τις εμφανίσεις στο κολεγιακό πρωτάθλημα.

Η περσινή σεζόν (2025-26) μοιράστηκε για την ίδια σε δύο ομάδες, ξεκινώντας από το Πανεπιστήμιο του Μιζούρι, και ολοκληρώνοντας στην ουγγρική Βάσας, υπό τις οδηγίες μάλιστα του Έλληνα προπονητή, Γιάννη Αθανασόπουλου.

Στην Βάσας συνέβαλλε τα μέγιστα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις σε όλες τις σειρές των πλέι-οφ.

Πλέον, έπειτα από μία γεμάτη χρονιά πρωταθλητισμού έρχεται στον ΠΑΟΚ F&U για να βοηθήσει στους στόχους του.

«Ενθουσιασμένη για τις επιτυχίες που θα έρθουν»

Για την έναρξη συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ F&U, η Τάιρα Άριελ, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου, acpaok.gr:

«Είμαι περήφανη που έχω την ευκαιρία να φορέσω την φανέλα του ΠΑΟΚ F&U. Ανυπομονώ να ξεκινήσει η νέα σεζόν, και είμαι ενθουσιασμένη για τις επιτυχίες που θα έρθουν!».

Καλώς ήρθες στον ΠΑΟΚ, Τάιρα!».