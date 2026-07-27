Ζαφειρίου και Σιρινινά στο GWomen: «Δικαίωση για όλες τις δυσκολίες που περάσαμε»

Οι Βίβιαν Ζαφειρίου και Αναστασία Σιρίνινα είναι οι νέες πρωταθλήτριες Ελλάδας στο beach volley, κατακτώντας τον τίτλο στα Athens Finals 2026, που φιλοξενήθηκαν στην κατάμεστη πλατεία Συντάγματος.

Το δίδυμο επικράτησε με 2-0 σετ (21-18, 21-19) των Δήμητρας Μαναβή και Όλγας Στράντζαλη, σε έναν τελικό υψηλού επιπέδου που κράτησε το ενδιαφέρον μέχρι τον τελευταίο πόντο. Μεγάλες ανατροπές με συνεχείς εναλλαγές στο σκορ, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα των χιλιάδων φιλάθλων που είχαν γεμίσει τις εξέδρες στο κέντρο της Αθήνας.

Στο τέλος οι Ζαφειρίου και Σιρινινά κατάφεραν να πάρουν το τελεαυτίο πόντο, να γονατίσουν αγκαλιασμένες στην άμμο και να φύγουν με στο χρυσό.

Οι Δηλώσεις τους στο GWomen:

Κορίτσια, συγχαρητήρια. Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που σας ήρθε στο μυαλό, αυτό που σας έκανε να γονατίσετε στην άμμο και να μείνετε αγκαλιασμένες για τόση ώρα;

Βίβιαν Ζαφειρίου: «Νομίζω πως εκείνη τη στιγμή πέρασε από το μυαλό μας όλη η προσπάθεια που κάναμε όλο το καλοκαίρι. Προερχόμαστε από το βόλεϊ σάλας και δεν έχουμε τη δυνατότητα να προπονούμαστε στο beach volley όλο τον χρόνο. Είναι πολύ δύσκολο για μια ομάδα που δουλεύει μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Ήταν η δικαίωση για όλες τις δυσκολίες και τις θυσίες που κάναμε για να φτάσουμε μέχρι εδώ».

Αναστασία Σιρίνινα: «Για να πω την αλήθεια, όταν πέσαμε στην άμμο δεν είχα καν συνειδητοποιήσει ότι είχε τελειώσει το παιχνίδι. Εκείνα τα πέντε λεπτά απλώς περνούσαν πάρα πολλές σκέψεις από το μυαλό μου. Ήταν ένα απίστευτο συναίσθημα που ακόμα προσπαθώ να συνειδητοποιήσω».

Τι σημαίνει για εσάς ότι κατακτήσατε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley στο κέντρο της Αθήνας, μπροστά στον κόσμο σας, στις οικογένειές σας και στον προπονητή σας;

Βίβιαν Ζαφειρίου: «Νομίζω πως για κάθε αθλητή είναι μοναδικό συναίσθημα να αγωνίζεται στην πατρίδα του και ειδικά στο κέντρο της Αθήνας. Ήταν κάτι υπέροχο και πραγματικά μοναδικό. Δεν μπορώ να το συγκρίνω με κανένα άλλο συναίσθημα που έχω ζήσει μέχρι σήμερα στην καριέρα μου».

Αναστασία Σιρίνινα: «Η αλήθεια είναι πως αυτή είναι η μεγαλύτερη στιγμή της μέχρι τώρα πορείας μου στο beach volley. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που να μπορεί να συγκριθεί με αυτό».

Λίγο πριν έρθουμε για τις δηλώσεις, ήσασταν με τον προπονητή σας, τον Στάθη Χανδρινό, ο οποίος σας έκανε την κίνηση «Εγώ σας το είπα». Ποιο είναι το backstory αυτής της στιγμής και γιατί συγκινηθήκατε τόσο πολύ;

Αναστασία Σιρίνινα: «Ο κύριος Στάθης είναι ο πρώτος άνθρωπος που μας πίστεψε πραγματικά. Ήταν δίπλα μας σε όλη αυτή τη διαδρομή, όχι μόνο στις καλές αλλά κυρίως στις δύσκολες στιγμές. Σε μια αθλητική πορεία υπάρχουν και καλές και κακές στιγμές και αυτές είναι που δείχνουν τη δύναμη μιας ομάδας. Εκείνος ήταν πάντα δίπλα μας και αυτή η κίνησή του μετά τον τελικό τα είπε όλα».

Βίβιαν Ζαφειρίου: «Ήταν πάντα στο πλευρό μας και μας στήριζε σε κάθε δυσκολία. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις έναν προπονητή που σε πιστεύει, σου δίνει κουράγιο και σε ενθαρρύνει να συνεχίσεις. Μας πίστεψε από την πρώτη στιγμή και γι' αυτό είχε τόσο μεγάλη σημασία αυτή η στιγμή μετά το τέλος του αγώνα».