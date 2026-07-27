Ως είθισται το GazzettaWomen δίνει πάντα το «παρών» όπου υπάρχει αθλητισμός γυναικών και οι τελικοί του πρωταθλήματος beach volley στο Σύνταγμα δεν αποτέλεσαν εξαίρεση.

Η camera μας απαθανάτισε και μετέφερε ότι συνέβη σε έναν τρομερό τελικό όπου η Βίβιαν Ζαφειρίου και η Αναστασία Σιρίνινα αναδείχθηκαν πρωταθλήτριες Ελλάδας στο beach volley! Κάπως έτσι το ATHENS FINALS ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο, καθώς ο μεγάλος τελικός πρόσφερέ πλούσιο θέαμα Οι πρωταγωνίστριες της άμμου έδωσαν τα πάντα και έγραψαν τον επίλογο μιας συναρπαστικής διοργάνωσης και όσοι παρευρέθηκαν στις εξέδρες έδωσαν τις δικές τους απαντήσεις!

Δείτε το video του GWomen: