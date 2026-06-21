Οικονόμου: «Το ταμείο είναι θετικό»

Η Εθνική γυναικών ολοκλήρωσε με νίκη τις υποχρεώσεις της στο φετινό European League, επικρατώντας με 3-1 της Εσθονίας, αλλά με ρεκόρ 5 νίκες – 1 ήττα δεν μπόρεσε να βρεθεί στην τελική τετράδα της διοργάνωσης.

Ο Απόστολος Οικονόμου στάθηκε στην αντίδραση που έβγαλε η ομάδα του μετά την απώλεια του πρώτου σετ και έδωσε συγχαρητήρια στις αθλήτριες του, ενώ τόνισε ότι ο συνολικός απολογισμός είναι θετικός για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις μετά το τέλος του αγώνα:

Απόστολος Οικονόμου: «Η αλήθεια είναι για το σημερινό παιχνίδι ότι φανήκαμε επηρεασμένοι από την χθεσινή μας ήττα. Κάναμε πάρα πολλά λάθη στην υποδοχή στο πρώτο σετ, κάτι που επέτρεψε στην Εσθονία να προηγηθεί και εύκολα. Προσπάθησα με κάποιες αλλαγές να βρούμε αγωνιστικό ρυθμό κατά τη διάρκεια του σετ, αλλά το καλό είναι όμως ότι από το δεύτερο σετ και μετά βρήκαμε τις λύσεις. Με την είσοδο κάποιων αθλητριών, ανεβάσαμε την ποιότητά μας στο φιλέ και φτάσαμε στη νίκη.

Βέβαια να τονίσουμε ότι για ακόμη μια φορά κάναμε πολλά λάθη σε σέρβις και υποδοχή και πρέπει να βρίσκουμε ισορροπία. Ειδικά στο σερβίς, πρέπει να είμαστε μια ομάδα που θα πιέζουμε, αλλά πρέπει να βρούμε ισορροπία, γιατί όταν δίνεις τόσο εύκολους πόντους στον αντίπαλο και τίθεται και θέμα ενέργειας, στη συνέχεια θα έχεις πρόβλημα. Παρ’ όλα αυτά, θέλω να δώσω συγχαρητήρια στις κοπέλες, γιατί μετά το πρώτο σετ αντιδράσαμε, βρήκαμε λύσεις και δείξαμε χαρακτήρα. Νομίζω ότι κάναμε τρία καλά σετ, και πήραμε την νίκη, κάτι που το θέλαμε πάρα πολύ σήμερα, για να αντιδράσουμε και για να διασκεδάσουμε τις κακές εντυπώσεις στο ματς με τη Λετονία. Παράλληλα να κλείσουμε και θετικά μια διοργάνωση στο European League, την οποία θεωρώ ότι το τελικό ταμείο είναι θετικό. Αν ξεχωρίσουμε μόνο το χθεσινό αποτέλεσμα, κάναμε πέντε νίκες και μία ήττα.

Με αυτό το αποτέλεσμα, ίσως θα ήμασταν στις πρώτες έξι θέσεις, που ήταν το αρχικό σύστημα διεξαγωγής της CEV για το European League. Το αρχικό «πρότζεκτ» μιλούσε για «Top 6» και μετά οι διοργανωτές το άλλαξαν σε «Top 4». Ναι, δεν προκριθήκαμε στις 4 κορυφαίες ομάδες, αλλά νομίζω ότι το ταμείο είναι θετικό, γιατί πρώτον κάναμε περισσότερες νίκες από την περσική σεζόν, και δεύτερον μην ξεχνάμε ότι είμαστε μια νέα και νεανική ομάδα. Πολλά παιδιά κάνανε ντεμπούτο, μέσα από τις προπονήσεις και μέσα από τους αγώνες βελτιώνονται, και αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να το βλέπουμε ως εξέλιξη μιας ομάδας. Όταν λοιπόν έχεις μια καινούργια ομάδα που εξελίσσεται μέσα από τα παιχνίδια, θα υπάρχουν και κακές εμφανίσεις όπως η χθεσινή.

Παρόλα αυτά κρατάμε ότι γενικά δείξαμε μια σωστή διάρκεια και σοβαρή εικόνα αυτές τις τρεις εβδομάδες στα ισάριθμα τουρνουά και ευελπιστώ αφού ξεκουραστούμε πνευματικά και σωματικά, να αρχίσουμε την προετοιμασία μας για το Eurovolley, το οποίο είναι μια τελείως διαφορετική υπόθεση, αφού αντιμετωπίζουμε ομάδες οι οποίες είναι υψηλό επίπεδο».

Λαμπρινή Κωνσταντινίδου: «Χθες όντως στεναχωρηθήκαμε πάρα πολύ, γιατί θεωρώ ήμασταν αν όχι ένα επίπεδο πάνω από τη Λετονία, σίγουρα στο ίδιο επίπεδο με την αντίπαλό μας Παρ’ όλα αυτά στα κρίσιμα σημεία δεν δείξαμε υπομονή. Όποτε σήμερα ήταν λίγο δύσκολο να μπούμε ξανά στο γήπεδο. Χαίρομαι πολύ που μας πήρε μόνο ένα σετ το να βρούμε ρυθμό και να παίξουμε.

Και χαίρομαι που κλείνει αυτό το τουρνουά με 5 νίκες σε 6 αγώνες, κάτι που μας αφήνει ικανοποίηση για την προσπάθειά μας. Ιδιαίτερα αν αναλογιστεί κανείς πως πέρυσι στην ίδια διοργάνωση κάναμε δύο νίκες και φέτος χάσαμε την πρόκριση στην 4άδα στις λεπτομέρειες. Θεωρώ λοιπόν ότι έπρεπε να τελειώσουμε με νίκη για να μπορέσουμε να πάρουμε το ρέπό μας, να είμαστε χαρούμενες και να έρθουμε να ξαναδουλέψουμε όλες οι διεθνείς ώστε να προετοιμαστούμε για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα».

Αριστέα Τοντάι: «Ήμασταν επηρεασμένες από τη χθεσινή ήττα και μπήκαμε άσχημα στο πρώτο σετ και σήμερα, μολονότι δε νομίζω πως υποτιμήσαμε σε κανένα από τα δύο παιχνίδια τους αντιπάλους μας.

Δεν ξέρω αν μας βγαίνει η κούραση η αν μας βγαίνει άγχος, επειδή περιμένουμε ότι θα εξελιχθεί πιο εύκολα, μας παίρνει λίγη ώρα να βρούμε τα πατηματά μας, χωρίς να ξέρω που οφείλεται αυτό. Το σημαντικό είναι πως με εξαίρεση το ματς με τη Λετονία, παρά το ξεκίνημα επιστρέφουμε στο παιχνίδι, όπως φάνηκε και στα τρία τουρνουά

Η γεύση που μας αφήνει το φετινό Europa League είναι γλυκόπικρη! Ειδικά μετά την νίκη στην Κροατία το πιστεύαμε πάρα πολύ ότι θα περάσουμε. Και παρόλο που κερδίσαμε την Πορτογαλία, απογοητευτήκαμε που με το χαμένο βαθμό απομακρύνθηκε λίγο η πρόκριση. Δυστυχώς χάσαμε πολύτιμους βαθμούς για το ranking και θα πρέπει να δουλέψουμε πολύ σκληρά το επόμενο καλοκαίρι για να τους ανακτήσουμε και να μείνουμε μέσα στις 30 καλύτερες ομάδες.

Κρατάω όμως ότι παίξαμε δυνατά παιχνίδια. Έπρεπε να δείξουμε χαρακτήρα σε αυτά τα παιχνίδια, να επιστρέφουμε από σκορ που ήμασταν πολύ κάτω όταν ήμασταν πίσω στο σετ Κρατάω επίσης και τις πολύτιμες εμπειρίες που παίρνουμε ως ομάδα για τη συνέχεια».