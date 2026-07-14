Τριχά στο GWomen: «Χαίρομαι πολύ για την επιστροφή της Νικόλ Ελευθεριάδου, σαν άθλημα δεν είμαστε δημοφιλές»

Στο «Paros Beach Hoops» βρέθηκε καλεσμένη μία από τις καλύτερες πολίστριες του κόσμου, η Φωτεινή Τριχά.

Η 21χρονη διεθνής, μίλησε στην κάμερα του GWomen και σχολίασε μεταξύ άλλο το τουρνουά που γίνεται για φιλανθρωπικό σκοπό, στέκοντας στην κοινωνικό προσφορά.

«Δεν είχα ξαναδεί κάπου το μπάσκετ στην άμμο και είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον. Είναι λίγο διαφορετικό, αλλά γενικά μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει επίσης πολύ το γεγονός ότι γίνεται για καλό σκοπό. Νομίζω πως αυτό είναι και το πιο σημαντικό».

Μάλιστα, η Φωτεινή Τριχά, δεν παρέλειψε να «χτίσει» τη δική της ομάδα, που θα μπορούσε να παίξει και να λάβει μέρος στο event, διαλέγοντας ορισμένες συμπαίκτριές της.

«Θα έφερνα σίγουρα τη Μυριοκεφαλιτάκη. Θεωρώ ότι θα είχαμε πολύ γέλιο. Θα έλεγα να έπαιζα κι εγώ μαζί, έτσι για να γελάσω. Και θα έφερνα την Κουρέτα, που είναι επίσης εδώ. Πιστεύω ότι η δυάδα τους είναι για πολλά γέλια».

Κατά τη διάρκεια του «Paros Beach Hoops», η Φωτεινή Τριχά δεν χάλασε το χατίρι σε κανένα παιδάκι, που θέλησε να φωτογραφηθεί μαζί της. Η ίδια τονίζει πως της δίνει δύναμη, όταν της λένε καλά λόγια και πως αποτελεί έμπνευση για παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με το πόλο.

«Η αλήθεια είναι ότι κάποιος κόσμος παρακολουθεί και ίσως με ξέρει. Είναι κάτι που κι εγώ δεν το περιμένω πολύ, γιατί σαν άθλημα δεν είμαστε και το πιο δημοφιλές. Όταν όμως συμβαίνει και καταλαβαίνω ότι για κάποια παιδιά που μας παρακολουθούν είμαστε πρότυπο, μας στηρίζουν, μας λένε μπράβο και παίρνουν έμπνευση από εμάς, είναι πολύ όμορφο και μου δίνει δύναμη όλο αυτό».

Στο τέλος δεν παρέλειψε να απαντήσει και για την πρώην συμπαίκτριά της, τη Νικόλ Ελευθεριάδου, που πήρε τη μεγάλη απόφαση να βάλει ξανά το σκουφάκι της και να παίξει εκ νέου το άθλημα που αγαπάει, έπειτα από την απόσυρσή της.

«Με τη Νικόλ είμαστε κοντά γενικά, είναι φίλη μου. Το μόνο σχόλιο που έχω να κάνω είναι ότι εύχομαι αυτό που είπα και σε εκείνη να της βγει όπως θέλει. Χαίρομαι πολύ που θα έχουμε την ευκαιρία, έστω και ως αντίπαλες, να είμαστε ξανά στον ίδιο χώρο μαζί».