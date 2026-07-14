Διέλα στο GWomen: «Με τον Ολυμπιακό έκλεισε ένα μεγάλο κεφάλαιο της ζωής μου, πέρασα φανταστικά»

Στην Πάρο για το «Paros Beach Hoops», βρέθηκε η Ιωάννα Δίελα και μίλησε στην κάμερα του GWomen για του τουρνουά που έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα.

Η 36χρονη γκαρντ τοποθετήθηκε για το κεφάλαιο που έκλεισε στη ζωή της που αφορά τον Ολυμπιακό, ενώ τόνισε πως είναι έτοιμη να ανταπεξέλθει στα νέα πράγματα που θα έρθουν στη ζωή της.

Επιμέλεια: Θοδωρής Σανιδάς

Αναλυτικά όσα είπε:

Πώς σου φαίνεται η ιδέα του να παίζετε μπάσκετ στην άμμο;

«Πάρα πολύ όμορφη, απ' την πρώτη οπτική και βέβαια πολύ ενδιαφέρον. Χθες παίζοντας ήταν τρομερή εμπειρία. Δύσκολη μπορώ να πω, αλλά μ' αρέσει γιατί κράτησα το παιχνίδι και το fun κομμάτι».

Το είχες φανταστεί κάτι τέτοιο; Είχες φανταστεί ότι μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο στην άμμο ποτέ;

«Δεν το είχα φανταστεί, αλλά η ιδέα αυτή ήταν μια πρόκληση και χαίρομαι που πήρα μέρος».

Τέλος η σεζόν με τον Ολυμπιακό, δε συνεχίζεις εκεί. Τι περιμένουμε όμως για τη νέα χρονιά;

«Με τον Ολυμπιακό ουσιαστικά έκλεισε ένα μεγάλο κεφάλαιο της ζωής μου. Πέρασα φανταστικά. Τώρα η αλήθεια είναι ότι είμαι σε περίοδο διακοπών. Δε σκέφτομαι τίποτα άλλο. Σκέφτομαι μόνο τη θάλασσα, την παραλία και θέλω να χαλαρώσω, να περάσω καλά. Σίγουρα θα έρθουν πράγματα. Είμαστε έτοιμοι να ανταπεξέλθουμε».

Μέσα στο χαλάρωμα είδα ότι βρήκες το χρόνο και παρακολουθείς και τις γυναίκες κάτω των 20 που δίνουν ωραίες μάχες.

«Ναι, εννοείται. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα κορίτσια που ανέβηκαν κατηγορία. Πολλά συγχαρητήρια και μπράβο τους. Και επειδή ξέρω κιόλας και το προπονητικό team με την κόουτς Δρακάκη που την είχαμε μέσα στη χρονιά, ξέρω πόσο ωραία δουλεύει συγκεντρωμένα. Αλήθεια συγχαρητήρια και δε σταματάμε εδώ πέρα. Θέλουμε τέτοιες επιτυχίες, ειδικά από τις μικρές ηλικιακές εθνικές ομάδες γιατί προχωράμε».

Και δεν μπορώ μη σε ρωτήσω και μια τελευταία ερώτηση για το μπάσκετ γυναικών, το οποίο σιγά σιγά, αργά αλλά σταθερά παίρνει κάποιο μερίδιο από την πίτα που κανονικά του αναλογεί στη συνείδηση των Ελλήνων φιλάθλων του μπάσκετ.

«Εννοείται. Το είδαμε και πέρυσι όλο αυτό. Το καλοκαίρι που είχαμε διοργανώσει ως χώρα το Ευρωμπάσκετ, πόσος κόσμος προσέγγισε και ήρθε στο γήπεδο. Κοινό μπασκετικό υπάρχει. Το θέμα είναι να πάρουμε το προϊόν, να το δουλέψουμε ωραία και σίγουρα τα γήπεδα μπορούμε να τα γεμίσουμε».

Είσαι αισιόδοξη;

«Είμαι πάντα αισιόδοξη».