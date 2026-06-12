Συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό τις ανανεώσεις ο Παναθηναϊκός που θέλει να διατηρήσει σε μεγάλο βαθμό τον «κορμό» των πρωταθλητριών Ελλάδας. Μετά την ανανέωση της Γουάιτ το Τριφύλλι έκανε γνωστό μέσω ανακοίνωσης του την ανανέωση της συνεργασίας με την Μαρκέλλα Παπαγεωργίου.

Η διεθνής κεντρική έβαλε την υπογραφή της σε νέο συμβόλαιο που την κρατάει στην ομάδα του Αλεσάντρο Κιαπίνι για έναν ακόμα χρόνο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:



«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τη Μαρκέλλα Παπαγεωργίου για το βόλεϊ γυναικών.

Η διεθνής κεντρική θα συνεχίσει να φοράει την «πράσινη» φανέλα αφού υπέγραψε νέο συμβόλαιο συνεργασίας με ισχύ μέχρι το 2027.

Σε δήλωσή της στο www.pao1908.com η Μαρκέλλα Παπαγεωργίου σημείωσε τα εξής: «Είμαι πολύ χαρούμενη που θα μείνω στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Εύχομαι να είναι μια χρονιά με πολλές επιτυχίες και πάνω απ’ όλα υγεία».