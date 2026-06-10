Με τον Παναθηναϊκό να κατακτά τον τίτλο, επιστρέφοντας στην κορυφή, ήταν λογικό οι «πράσινες» να προσπαθήσουν να κρατήσουν όσο περισσότερο γίνεται τον κορμό της ομάδας. Ένα από τα πιο σημαντικά γρανάζια της μηχανής του Αλεσάντρο Κιαπίνι ήταν και η Μόνικα Λαμπκόφσκα με την ακραία από την Πολωνία να παραμένει και τη νέα χρονιά.

Θυμίζουμε πως η Λαμπκόφσκα όχι μόνο συνέβαλε τα μέγιστα στην κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά αναδείχθηκε και πολυτιμότερη παίκτρια. Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τη Μόνικα Λαμπκόφσκα για το βόλεϊ γυναικών.

Η ακραία από την Πολωνία, MVP του πρωταθλήματος της Volley League γυναικών, θα παραμείνει στο «τριφύλλι» αφού υπέγραψε νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027».

«Ανυπομονώ να σας δω και πάλι στο γήπεδο»

Σε δήλωσή της στο www.pao1908.com η Μόνικα Λαμπκόφσκα σημείωσε τα εξής: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που θα είμαι μέλος της πράσινης οικογένειας για ακόμη μία χρονιά. Εύχομαι σε όλους υγεία και ελπίζω να πετύχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα μαζί αυτή τη σεζόν. Ανυπομονώ να σας δω ξανά στο γήπεδο».