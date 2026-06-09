Σε κάθε μεταγραφική περίοδο εκτός από τις μεταγραφές υπάρχουν και οι ανανεώσεις. Ο ΠΑΟΚ εκτός από τις προσθήκες κράτησε και την 27χρονη διαγώνια, Άλκηστις Καραφουλίδου. Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Ο ΠΑΟΚ, και το τμήμα Βόλεϊ γυναικών, ΠΑΟΚ F&U, ανακοινώνουν την ανανέωση συνεργασίας με την αθλήτρια, Άλκηστις Καραφουλίδου, για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Η Ελληνίδα διαγώνιος, γεννημένη το 1999 και με ύψος 195cm, συνεχίζει για τρίτη σεζόν στον Δικέφαλο».

«Χαρούμενη που παραμένω στον ΠΑΟΚ»

Για την ανανέωση συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ F&U, η Άλκηστις Καραφουλίδου, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου, acpaok.gr: «Είμαι πολύ χαρούμενη που παραμένω στον ΠΑΟΚ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Ευχαριστώ όλους για την εμπιστοσύνη και ανυπομονώ να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας».