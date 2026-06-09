GWomen
ΠΑΟΚ: Παρέμεινε στις «ασπρόμαυρες» η Καραφουλίδου
09/06/2026
ΒΟΛΕΙ

ΠΑΟΚ: Παρέμεινε στις «ασπρόμαυρες» η Καραφουλίδου

Φώτης Καρακούσης

Παίκτρια του ΠΑΟΚ θα είναι και τη νέα χρονιά η Άλκηστις Καραφουλίδου με τις «ασπρόμαυρες» να ανακοινώνουν την ανανέωσή της.

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google

Σε κάθε μεταγραφική περίοδο εκτός από τις μεταγραφές υπάρχουν και οι ανανεώσεις. Ο ΠΑΟΚ εκτός από τις προσθήκες κράτησε και την 27χρονη διαγώνια, Άλκηστις Καραφουλίδου. Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Ο ΠΑΟΚ, και το τμήμα Βόλεϊ γυναικών, ΠΑΟΚ F&U, ανακοινώνουν την ανανέωση συνεργασίας με την αθλήτρια, Άλκηστις Καραφουλίδου, για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Η Ελληνίδα διαγώνιος, γεννημένη το 1999 και με ύψος 195cm, συνεχίζει για τρίτη σεζόν στον Δικέφαλο».

«Χαρούμενη που παραμένω στον ΠΑΟΚ»

Για την ανανέωση συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ F&U, η Άλκηστις Καραφουλίδου, δήλωσε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου, acpaok.gr: «Είμαι πολύ χαρούμενη που παραμένω στον ΠΑΟΚ για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Ευχαριστώ όλους για την εμπιστοσύνη και ανυπομονώ να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας».

Ακολούθησε το GWomen στο instagram

Στείλε μας νέα, ιδέες, προτάσεις, απορίες για τον γυναικείο αθλητισμό στο [email protected]