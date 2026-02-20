Παναθηναϊκός – Πανιώνιος: Σπουδαία γιορτή με «πράσινα» χαμόγελα

Γράφει ο Φώτης Καρακούσης

Η αλήθεια είναι πως όποιος και να κέρδιζε όχι μόνο χθες στο Μετς, αλλά και την Τετάρτη στο «Ανδρέας Βαρίκας» το σημαντικό για το ελληνικό γυναικείο βόλεϊ, είναι πως μιλάμε για μια όχι απλά μεγάλη, αλλά μια τεράστια γιορτή για το άθλημα στην χώρα μας. Και είναι λογικό να μιλάμε για κάτι τέτοιο, καθώς; για πρώτη φορά δύο ομάδες μας παλεύουν στον ημιτελικό για να βρεθούν σε έναν τελικό Ευρωπαϊκής διοργάνωσης (πάντα μιλάμε για γυναίκες, γιατί στους άνδρες είχε γίνει πριν τρία χρόνια με το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός).

Όλοι περιμέναμε αυτά τα παιχνίδια πως και πως και η αλήθεια είναι πως η πρώτη αναμέτρηση στο Μετς μας άνοιξε για τα καλά την όρεξη. Σε ένα κατάμεστο γήπεδο, όπως δεδομένα θα είναι και αυτό του Πανιωνίου, στα τρία από τα τέσσερα σετ, είδαμε θέαμα υψηλού επιπέδου. Είδαμε δύο ομάδες να παλεύουν με όλες τους τις δυνάμεις και να κάνουν την μία σπουδαία ανατροπή μετά την άλλη.

Ειδικά το δεύτερο σετ, προσωπικά ήθελα αν γινόταν να μην τελειώσει ποτέ. Ένα απίστευτο σετ που ήταν η καλύτερη διαφήμιση για το βόλεϊ γυναικών της χώρα μας. Και πως να μην όταν τα συναισθήματα άλλαζαν από την μία στιγμή στην άλλη; Το 13-19 έδειχνε ξεκάθαρα πως ο Πανιώνιος να κάνει και με άνεση το 1-1, οι «πράσινες» όμως πήγαν να κάνουν μυθική ανατροπή, καθώς βρέθηκαν στο 24-20. Και εκεί που δεν υπήρχε ούτε ένας άνθρωπος που δεν πίστευε πως θα γινόταν το 2-0, οι «κυανέρυθρες» έκαναν δικιά τους επική ανατροπή και ισοφάρισαν κερδίζοντας με 29-27. Πραγματικά μιλάμε για ένα σετ για σεμινάριο από τις δύο ομάδες που έως τώρα και στα τρία παιχνίδια που έχουν δώσει μεταξύ τους, μας έχουν προσφέρει φοβερές στιγμές.

Πάμε τώρα να δούμε πως τα κορίτσια του Αλεσάντρο Κιαπίνι κατάφεραν να κάνουν αυτό το πολύ καλό 3-1 που τις βάζει στην θέση του οδηγού. Αν κοιτάξουμε τους αριθμούς, που ειδικά στο βόλεϊ λένε πάντα ή σχεδόν πάντα την αλήθεια, οι γηπεδούχες ήταν ξεκάθαρα καλύτερες πάνω στο φιλέ. Αυτό δεν φαίνεται μόνο στο μπλοκ, όπου έκαναν 19, έναντι 13 των αντιπάλων τους, αλλά και στους πόντους των κεντρικών.

Οι Παπαγεωργίου και Σάμανταν είχαν μαζί 26 πόντους, από 13 η κάθε μία, ενώ στον αντίποδα οι Νομικού και Ζακχαίου είχαν 16 (9 και 7 αντίστοιχα). Το σημαντικότερο είναι πως οι «πράσινες» κατάφεραν να κάνουν σημαντικά μπλοκ, όταν ο Πανιώνιος προσπαθούσε να μπει και πάλι στο παιχνίδι. Δίπλα στο κέντρο μπορούμε να βάλουμε και την διαφορά που υπήρξε στην παρουσία της Κωνσταντινίδου με τις Στολγίκοβιτς και Φλιάκου για να δούμε πως έγινε αυτό το 3-1.

Ένα 3-1 που σαφώς δεν δίνει την πρόκριση στον Παναθηναϊκό, αλλά σίγουρα τον βάζει στην θέση του οδηγού. Και τον βάζει γιατί εκτός από το σκορ αυτό κάθε αυτό, οι «πράσινες» έκαναν το τρία στα τρία φέτος κόντρα στον μεγάλο τους αντίπαλο, κάτι που μπορεί να παίξει τον ρόλο του. Τώρα την ερχόμενη Τετάρτη στο «Ανδρέας Βαρίκας» που επίσης θα είναι κατάμεστο και καυτό, περιμένουμε να δούμε μια ακόμα σπουδαία μάχη που δεν είναι απίθανο να κριθεί ακόμα και στο χρυσό σετ.

Μια μάχη που θα διαφημίσει και πάλι το βόλεϊ γυναικών στην Ευρώπη, καθώς δύσκολα βρίσκεις στις διοργανώσεις της CEV παιχνίδια που να έχουν τέτοια ατμόσφαιρα. Παιχνίδια που όσοι αγαπάμε αυτό το άθλημα τα περιμέναμε πως και πως και η αλήθεια είναι πως στο πρώτο δικαιωθήκαμε και το ίδιο είμαστε σίγουροι πως θα γίνει και στο δεύτερο.

Και όποια ομάδα καταφέρει να προκριθεί, να πάει κόντρα στην Βαλεφόλια λογικά, να πάρει την κούπα και να φέρει στην χώρα μας το δεύτερο Ευρωπαϊκό μετά το Challenge Cup που είχε κατακτήσει στην Τουρκία ο Ολυμπιακός. Είπαμε το ελληνικό βόλεϊ γυναικών είναι εδώ και θα μείνει για πολλά χρόνια προσφέροντάς μας μεγάλες συγκινήσεις.