Αν τα προηγούμενα χρόνια (πολλά δυστυχώς) έλεγε κάποιος πως στο βόλεϊ γυναικών θα φτάναμε στο σημείο να δούμε ημιτελικό Ευρωπαϊκής διοργάνωσης, το λιγότερο που θα τον έλεγαν θα ήταν άσχετο με το άθλημα. Και θα το έλεγαν γιατί το λατρεμένο μας βολεάκι πέρασε πολλά, τα οικονομικά προβλήματα το έφεραν στο χείλος του γκρεμού και η ψαλίδα των ομάδων μας με αυτές της Ευρώπης μεγάλωσε όλο και περισσότερο.

Και όμως αυτό που φαινόταν μακρινό όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Μετά τον Παναθηναϊκό που ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο του Ερυθρού Αστέρα και ο Πανιώνιος έκανε το ίδιο (με δύο νίκες) με την Ολυμπιάδα Νεάπολης παίρνοντας επίσης το εισιτήριο για τον ημιτελικό του Challenge Cup. Έτσι σε δύο βδομάδες θα έχουμε τον πρώτο ελληνικό «εμφύλιο» σε ευρωπαϊκό ημιτελικό στο βόλεϊ γυναικών.

Δύο μεγάλες γιορτές που μόνο καλό θα κάνουν το άθλημα. Δύο ομάδες που φέτος μας έχουν προσφέρει εξαιρετικά μεταξύ τους παιχνίδια, είναι έτοιμες να δείξουν αυτή την φορά σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο στην Ελλάδα, πως το βόλεϊ στην χώρα μας έχει αρχίσει να ανεβαίνει. Πως με τα σωστά βήματα μπορούμε και πάλι να ονειρευόμαστε πως μπορεί να βρεθούμε και πάλι εκεί που ήμασταν περασμένες δεκαετίες.

Το ξέρω πως τόσο οι «πράσινες», όσο και οι «κυανέρυθρες» αυτό που θέλουν μόνο είναι να μπορέσουν να βρεθούν στον τελικό και να διεκδικήσουν την κούπα και είναι δεδομένο πως θα παλέψουν με όλες τους τις δυνάμεις για να το πετύχουν. Εμείς από την άλλη είμαστε έτοιμοι να χαρούμε δύο ακόμα σπουδαία παιχνίδια. Δύο μεγάλες γιορτές σε γεμάτα γήπεδα, δύο αναμετρήσεις που θα διαφημίσουν το άθλημα σε όλη την Ευρώπη, γιορτές που περιμένουμε πως και πως.

Για το που θα κριθεί αυτή η πρόκριση και τα… κλειδιά των δύο αντιπάλων, έχουμε χρόνο να κάνουμε την ανάλυσή μας. Για την ώρα ας χαρούμε πως μετά από μόλις τρία χρόνια και τον πρώτο χρονικά ελληνικό εμφύλιο στο βόλεϊ της χώρας και συγκεκριμένα αυτό ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στους άνδρες, θα δούμε δύο ελληνικές ομάδες να παλεύουν για την πρόκριση σε τελικό Ευρωπαϊκής διοργάνωσης και στις γυναίκες.

Και φυσικά μην ξεχνάμε πως σε αυτή την άνοδο, όχι στα λόγια αλλά στις πράξεις, του ελληνικού βόλεϊ γυναικών, έχουμε και τις αναμετρήσεις του Ολυμπιακού με τη σπουδαία Βέρο Μιλάνο για τα Play Offs του Champions League. Εκεί που για χρόνια όχι μόνο δεν είχαμε ομάδα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, αλλά δεν κατέβαιναν καν να δοκιμάσουν σε αυτήν οι «ερυθρόλευκες» κατάφεραν να βρεθούν στους ομίλους και να καταφέρουν να είναι οι καλύτερες τρίτες.

Οι Ιταλίδες είναι το μεγάλο φαβορί, αλλά ήδη τα κορίτσια του Μπράνκο Κοβάσεβιτς με μία νίκη επί της τούρκικης Εξατσίμπασι και δύο επί της σέρβικης Ζελέσνιτσαρ έχουν πετύχει κάτι πολύ σημαντικό και συνεχίζουν να ονειρεύονται. Με έναν ελληνικό «εμφύλιο» στον ημιτελικό του Challenge Cup και μια συμμετοχή ομάδας μας στα Play Offs του Champions League, το ελληνικό βόλεϊ γυναικών φωνάζει με όλη του την δύναμη πως είναι και πάλι εδώ. Πως τα χρόνια που ήταν στο περιθώριο έχουν περάσει και η αισιοδοξία έχει έρθει και πάλι.

Με την σιγουριά πως τα καλύτερα έρχονται, είμαστε έτοιμοι να απολαύσουμε τις μάχες του Παναθηναϊκού με τον Πανιώνιο και του Ολυμπιακού με την Βέρο Μιλάνο και γιατί όχι να πανηγυρίσουμε την δεύτερη ευρωπαϊκή κούπα μετά από 8 χρόνια και αυτή που είχαν κατακτήσει οι «ερυθρόλευκες» κάνοντας δικό τους και μέσα στην Τουρκία μάλιστα το Challenge Cup! Είπαμε τα καλύτερα για το άθλημα αυτό έρχονται γιατί η προσπάθεια που έχει γίνει από τις περισσότερες ομάδες είναι σοβαρή και ικανή να φέρει και πάλι το βόλεϊ γυναικών εκεί που αξίζει να είναι.

ΥΓ: Το καλοκαίρι επιστροφή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα για την Εθνική ομάδα, τώρα επιτυχίες στην Ευρώπη από Παναθηναϊκό, Πανιώνιο και Ολυμπιακό, αν βάλουμε μέσα και τις ματσάρες που βλέπουμε στη Volley League Γυναικών τότε όντως μιλάμε πως το άθλημα αλλάζει επίπεδο πραγματικά και όχι στα λόγια.

ΥΓ1: Και αφού αλλάζει επίπεδο, θα λέγαμε πως είναι η ώρα να τεθεί σοβαρά και η πιθανότητα να έχουμε από τη νέα κιόλας χρονιά επαγγελματικό πρωτάθλημα. Τα κορίτσια που αγωνιστικά έχουν ανεβάσει επίπεδο το άθλημα, να γίνουν και τυπικά επαγγελματίες. Το αξίζουν και με το παραπάνω.

Photo credits: Eurokinissi, LATO KLODIAN