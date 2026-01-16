Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η βολεϊμπολίστρια που συνδέθηκε με τον Ιμάμογλου

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η βολεϊμπολίστρια Ντεριά Τσαϊργκάν. Η ίδια βρέθηκε στο επίκεντρο καταγγελιών που αφορούν οικονομικές συναλλαγές με τον Δήμο Κωνσταντινούπολης, χρήση ναρκωτικών και την πιθανή προσωπική σχέση με τον δήμαρχο Εκρέμ Ιμάμογλου. Η Τσαϊργκάν κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στις αρμόδιες αρχές, αρνούμενη κατηγορηματικά τα όσα της αποδίδονται.

Στην απολογία της η αθλήτρια παραδέχτηκε ότι είχε επισκεφθεί τον Ιμάμογλου «3-4 φορές στο ξενοδοχείο όπου διέμενε», αλλά ξεκαθάρισε ότι το 2023, όταν αγωνιζόταν στην Αττάλεια, δεν υπήρξε καμία επαφή μαζί του. Σύμφωνα με την ίδια, οι επαφές πραγματοποιήθηκαν αργότερα, μετά τη μεταγραφή της στην ομάδα PTT.

Μετά την έρευνα, οι αρχές αποφάσισαν να την αφήσουν ελεύθερη, θέτοντάς την υπό περιοριστικούς όρους. Στα τουρκικά ΜΜΕ τις τελευταίες ώρες έπαιζαν παλαιότερες δηλώσεις της 38χρονης αθλήτριας, όταν είχε ερωτηθεί ποιο πρόσωπο είχε τελευταίο αποθηκευμένο στις επαφές του κινητού της και είχε απαντήσει τον Ιμάμογλου, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

Η influencer που έκανε την καταγγελία, η Ράμπια Καράτζα, είχε επίσης συλληφθεί και στην κατάθεσή της περιέγραψε την Τσαϊργκάν ως «φίλη του Ιμάμογλου», υποστηρίζοντας ότι ο πρώην δήμαρχος «τη φρόντιζε και εξασφάλιζε τις πληρωμές της».