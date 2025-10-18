Ο Παναθηναϊκός στην πρεμιέρα της φετινής Volley League γυναικών υποδέχθηκε τον Άρη με την Πέννυ Ρόγκα να είναι το κεντρικό πρόσωπο του παιχνιδιού.

Η λίμπερο των "πράσινων"μετά την μεγάλη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο όπου πέτυχε την μεγαλύτερη νίκη, επέστρεψε στην δράση. Μία μεγάλη επιστροφή μιας πραγματικά νικήτριας της ζωής.

Όπως είναι λογικό ήδη από την προθέρμανσή της με την υπόλοιπη ομάδα γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο, αλλά και από τις παίκτριες του Άρη που έσπευσαν να την αγκαλιάσουν πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση. Η ίδια με το χαμόγελο στα χείλη, ένα χαμόγελο που ποτέ δεν έφυγε ακόμα και στις δύσκολες στιγμές που πέρασε, έδειξε να χαίρεται και με το παραπάνω τις εκδηλώσεις προς το πρόσωπο της.

Εκδηλώσεις απόλυτα δικαιολογημένες, καθώς η Ρόγκα δεν είναι ένα σύμβολο παίκτριας, αλλά ένα σύμβολο μαχήτριας που με την στάση της απέναντι στην αρρώστια έδειξε σε όλους πως υπάρχει ελπίδα!!!

