Ντραγκομίροβα στο GWomen: «Με έλεγαν "Κακομίροβα" στα social αλλά δεν με νοιάζει, δεν ξέρουν τι έχω περάσει»

«Έβλεπα να με γράφουν στα social "Κακομίροβα" - Δεν με πολυνοιάζουν τα σχόλια, δεν με ξέρουν»

Παρ’ όλα αυτά τότε που πήρες περισσότερη προβολή λόγω των πολύ καλών αποτελεσμάτων σου, ήρθαν και κάποια αρνητικά σχόλια στα οποία επέλεξες να απαντήσεις. Γιατί;

«Φυσικά. Γιατί να μην απαντήσω; Γίνονται δημιουργικοί οι άνθρωποι για να πουν ότι “αυτό δεν μ’ αρέσει”. Όταν κάτι δεν μου αρέσει, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, σκρολάρω, δεν κάνω like, δεν με νοιάζει. Το πιο “ωραίο” που έχω ακούσει είναι που άλλαξαν το επίθετό μου και το έκαναν “Κακομίροβα”. Και τα λένε, τα λένε, τα λένε. Άμα εσύ νιώθεις καλά με αυτό, παραδίνομαι, γράψε ό,τι θες.Αλλά μην ξεσπάσεις σε ένα παιδί αύριο-μεθαύριο.

Δεν καταλαβαίνω, τι κερδίζει κανείς από αυτό; Άμα το μόνο που σε κάνει χαρούμενο είναι αυτό, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Κανένα.

Δεν με ξέρουν. Δεν ξέρουν τι έχω περάσει, δεν ξέρουν τη ζωή μου, δεν ξέρουν τους στόχους μου. Και επειδή ξέρω ότι αυτό που κάνω είναι 100% εγώ, μ’ αρέσει και η διαδικασία και το αποτέλεσμα, δεν με πολυνοιάζει. Πηγαίνω να απολαύσω τον αγώνα. Η αυτοπεποίθησή μου είναι στο ταβάνι, δεν έχει πιο πάνω.

Σε κάποιον απλά μπορεί να μην του αρέσει το να βάφεσαι, μπορεί να μην του αρέσει το χρώμα σου, το ότι είσαι από άλλη εθνικότητα και πλέον είσαι Ελληνίδα αλλά κανένας δεν σκέφτηκε τον κόπο που έχω κάνει εγώ για να γίνω Ελληνίδα. Ότι μπορεί και να ήμουν καλύτερα με τη άλλη μου εθνικότητα. Αλλά το διάλεξα αυτό. Κανένας δεν το σκέφτηκε ότι μπήκα σε πιο δύσκολο “καλούπι”. Δεν με πειράζει, είναι έξω από τον χώρο.

Μπορείς να πεις ό,τι θες.

Γιατί να μην ακούσω το καλό σχόλιο και πρέπει να ακούσω το αρνητικό και να το κρατήσω και να το πάρω μέσα μου; Έχω κάνει τόσο δρόμο για να μην το ακούω».

«Ο προπονητής μου με είχε προετοιμάσει για το ότι πάντα θα είμαστε "οι ξένοι"»

Είναι κάπως λυπηρό να βλέπουμε σχόλια περί εθνικότητας, από τη στιγμή μάλιστα που τιμάς το εθνόσημο. Σε πληγώνουν αυτά τα σχόλια;

«Το έχω συνηθίσει. Ο προπονητής μου (σ.σ. Γιώργος Μποτσκαριώβ) με έχει προετοιμάσει ότι πάντα θα είμαστε «οι ξένοι». Το μόνο σχόλιο που με επηρεάζει είναι όταν αναφέρονται στον προπονητή μου, ότι μπορεί να έχει κάνει κάτι λάθος. Όταν πάλι δεν ξέρουν τι κρύβεται από πίσω.

Ότι έχει να πάει και στην οικοδομή, γιατί από αυτό που κάνουμε δεν μπορούμε να ζήσουμε μόνο, ότι έχει τέσσερα παιδιά από πίσω, ότι είμαστε σε ένα χωράφι;

Αυτό μόνο δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί πάλι είναι έξω από εμένα. Για μένα πες ό,τι θες αλλά τον περίγυρό μου μην τον πειράζεις. Δεν τον ξέρουν σαν άνθρωπο τον κόουτς. Γιατί άμα μιλήσεις τρία λεπτά με τον Γιώργο θα καταλάβεις ότι έχει μια τέτοια ενέργεια που θα θες να είσαι δίπλα του και να ακούς ό,τι και να σου πει.

Και για την προπονητική τον κράζουν. Ότι έχει κάνει έξι αγωνίσματα τέλεια; Και σε πειράζει το ένα; Κυνηγάμε και την τελειότητα πια. Δεν είμαστε θεοί, είμαστε άνθρωποι.

Να μείνω λίγο σε αυτό που λες, ότι ο κόουτς πηγαίνει οικοδομή. Παράλληλα ξέρω ότι κι εσύ δουλεύεις. Γενικά ο στίβος είναι ένα πολύ δύσκολο σπορ στην Ελλάδα αν δεν φτάσεις στην ελίτ. Κι εσύ διαπρέπεις στο έπταθλο με έναν προπονητή, ο οποίος κάνει κυρίως ρίψεις, σωστά;

Εγώ δεν το δέχομαι ότι είναι προπονητής ρίψεων, γιατί είμαι η καλύτερη στην Ελλάδα και εκείνος μου κάνει επτά αγωνίσματα. Δεν θα πω ότι είναι ο καλύτερος όλων, αλλά κάνει πολύ καλά αυτό που κάνει. Δεν είναι μόνο ρίψεις. Όντως, όλες οι άλλες αθλήτριες έξω έχουν 3-4 προπονητές. Άλλον για τα βάρη, άλλον για τις ρίψεις, άλλον για τις ταχύτητες. Για αυτό έχουν και ένα καλύτερο αποτέλεσμα, από την άποψη ότι έχουν και εγκαταστάσεις.

Εμένα ο κόουτς μου έχει να σκεφτεί: «Έχω να κάνω την Αναστασία, αλλά έχω και την οικοδομή, έχω και την Ελίνα (σ.σ. Τζένγκο) κτλ κτλ». Αυτό είναι το θέμα, ότι δεν έχει μόνο εμένα, έχει και τα παιδιά. Οπότε εκεί είναι η δυσκολία.

«Το χωράφι παραμένει ίδιο - Το γήπεδο στην Ηράκλεια είναι μία υπόσχεση πάνω στα όνειρά μας»

Είμαστε στην Ελλάδα και πέρα από το ότι πρέπει να κάνουμε τις έξτρα δουλειές μας, έχουμε και δυσκολία εγκαταστάσεων.

Στο χωράφι η κατάσταση παραμένει όπως ήταν και γίνεται και χειρότερα. Μας είχαν βάλει κάποιες λωρίδες ταρτάν και ο κόουτς συμπλήρωσε από δικά του λεφτά για να μπει ακόμα μία λωρίδα για να είμαστε λίγο πιο άνετα. Και εννοείται ότι αυτό το ταρτάν άρχισε πάλι να φουσκώνει, να έχει φθορές και να λέμε: «αχ τι θα κάνουμε τώρα». Οπότε το χωράφι παραμένει έτσι.

Απλά έχουμε αποδεχτεί ότι είμαστε εδώ και προσπαθούμε να δούμε τι καλύτερο πρέπει να κάνουμε. Δόξα τω Θεώ, ο Γιώργος είναι πάρα πολύ δημιουργικός, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα πάνω σε αυτό. Φουλ εμπιστοσύνη, φουλ όλα και βγαίνει. Απλά θα ήταν καλύτερα να είχαμε και μια στήριξη παραπάνω

Όπως το γήπεδο στην Ηράκλεια που είναι μια υπόσχεση, πάνω στα όνειρα που έχουμε κάνει. Και όλοι έχουν βγει και έχουν πει ότι το έργο παραδόθηκε, και το μόνο που έχει παραδοθεί είναι ένα συρματόπλεγμα γύρω-γύρω. Δεν καταλαβαίνω γιατί να τάξεις κάτι και να μην το κάνεις; Μιλάμε για ένα όνειρο που είναι για όλη την Ελλάδα. Θέλουμε να προσπαθήσουμε κάτι και να κάνουμε το όνειρό μας πραγματικότητα. Και μπορούμε.

Κι εσύ τι κάνεις; Μας τάζεις κάτι και δεν μας βοηθάς καθόλου και δεν σκέφτεσαι τίποτα παραπάνω. Ποιο το νόημα; Δεν το καταλαβαίνω».

Χρειάζεται να δουλέψεις εσύ, χρειάζεται να δουλέψει και ο προπονητής σου. Δεν έχουν αλλάξει τα πράγματα πλέον;

«Αυτό με πονάει πιο πολύ, ότι πρέπει και ο κόουτς να δουλεύει, γιατί έχει και την οικογένειά του που πρέπει να στηρίξει. Δεν είναι μόνο ένα άτομο. Έχει εμένα, έχει την Ελίνα, έχει τα παιδιά.

Είναι κακό να δίνεις 100% στον εαυτό σου, να κυνηγάς στο 100% αυτό που αγαπάς και να μην μπορείς να ζήσεις από αυτό και να πρέπει να κάνεις άλλα πράγματα γύρω-γύρω. Και κάποιοι το λένε «χομπίστικο», αλλά δεν είναι χόμπι.

Θέτεις τον εαυτό σου κάθε μέρα σε μια πρόκληση. Αν είσαι κουρασμένος πρέπει ξανά να κάνεις προπόνηση, να διαχειριστείς το άγχος σου, να μάθεις 100% τον εαυτό σου, να εξελίσσεσαι καθημερινά. Και στο τέλος, πρέπει να είσαι στην καλύτερη κατάσταση τη σωστή στιγμή, για να μπορέσεις να πάρεις το αποτέλεσμα. Και αν κερδίσεις, να συντηρηθείς από αυτό.

Δυστυχώς, έχουμε φτάσει σε μια φάση στην Ελλάδα όπου ζεις από τους χορηγούς. Αν πουλάς, σε θέλουν. Πλέον δεν ξέρω ποια είναι τα κριτήρια για να έχεις χορηγό. Μακάρι να αλλάξει αυτό και να στηρίζονται οι αθλητές που έχουν εξέλιξη.

Δεν καταλαβαίνω γιατί να μην στηρίζεις τον πρώτο σε κάθε αγώνισμα; Είναι ο πρώτος σου, στήριξέ τον. Δεν έχεις κάποιον πιο πάνω. Νιώθω ότι πολλές φορές στηρίζουμε περισσότερο το Κ18 και το Κ20. Ενώ εγώ, που είμαι Κ23 και ξέρω ότι πρέπει να βγω να δουλέψω, γιατί δεν με στηρίζεις λίγο παραπάνω; Και άσε εμένα, τουλάχιστον τον προπονητή μου;

Η αλήθεια είναι ότι ακόμα έχω περισσότερες συνεντεύξεις παρά χορηγικές συζητήσεις. Ήρθαν μερικοί, αλλά όχι κάτι σοβαρό. Απλά κουβέντες. Περιμένεις την επόμενη συζήτηση για να δεις αν θα προχωρήσει.

Δόξα τω Θεώ, υπάρχει η Bwin που με στήριξε στην περίοδο που είχα χιαστό. Αυτό δεν θα το έκανε καμία εταιρεία αν άκουγε ότι έχω τραυματιστεί, δεν θα επένδυε πάνω μου. Και το εκτίμησα απίστευτα.

Και για αυτό το αναφέρω συνέχεια: γιατί μας στήριξαν για αυτό που είμαστε και για την προσπάθεια που κάνουμε σε ένα χωράφι».