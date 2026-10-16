Σε μια σημαντική κίνηση προχώρησε η ΑΕΚ στην ομάδα στίβου, ανακοινώνοντας την έναρξη συνεργασίας με τη Σπυριδούλα Καρύδη. Η 25χρονη από την Κέρκυρα αποτελεί μια από τις κορυφαίες πρωταθλήτριες των τελευταίων ετών στο τριπλούν, όπου έχει ατομικό ρεκόρ στα 14,19μ., ενώ στο μήκος η ατομική της επίδοση είναι στα 6,71μ.

Η Καρύδη έχει αναδειχθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης Κ20 στο τριπλούν το 2019, ήταν 2η στο τριπλούν στο ευρωπαϊκό Κ23 το 2021, ενώ έχει αναδειχθεί τέσσερις φορές πρωταθλήτρια Ελλάδας.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ

«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με την Σπυριδούλα Καρύδη. Η 25χρονη (30/01/2001) αθλήτρια εντάσσεται στο δυναμικό του τμήματος Στίβου του Συλλόγου.

Η Σπυριδούλα Καρύδη αγωνίζεται στο μήκος και το τριπλούν και αποτελεί μία από τις κορυφαίες αθλήτριες της χώρας. Έχει κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 το 2018 στο μήκος, καθώς και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20 το 2020 στο τριπλούν, σημειώνοντας πανελλήνιο ρεκόρ. Το 2021 κατέκτησε το χάλκινο στο Ευρωπαϊκό στο αγώνισμα του τριπλούν, και το ασημένιο στο Βαλκανικό και στο Ευρωπαϊκό Κ23.

Το 2022 κατέκτησε την 9η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών, το 2023 την 10η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου και το 2026 την 13η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 2026 κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο τριπλούν και το χάλκινο στο μήκος.

Mετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, η Σπυριδούλα Καρύδη δήλωσε στο aek.gr: 'Είμαι χαρούμενη που, πλέον, ανήκω σε μια τόσο μεγάλη και ιστορική ομάδα. Ελπιζω η ομάδα της ΑΕΚ να φτάσει στην κορυφή'.

Σπυριδούλα, καλώς ήρθες στην οικογένεια της ΑΕΚ!».