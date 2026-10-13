Σάκκαρη: «Πολύ χαρούμενη για τη νίκη, είμαι έτοιμη για τον επόμενο αγώνα»

Η Μαρία Σάκκαρη δείχνει στη Γουχάν ότι βρίσκεται σε πολύ καλό επίπεδο, μετά την σπουδαία εμφάνισή της απέναντι στη Μάρτα Κόστιουκ, νικώντας το Νο.8 της παγκόσμιας κατάταξης με 4-6, 6-2, 6-2.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ήταν μεφανώς χαρούμενη και απόλυτα ικανοποικμένη από το τρόπο που έπαιξε, όπως τόνισε και η ίδια σε δηλώσεις της αμέσως μετά την αναμέτρηση με την Ουκρανή τενίστρια.

Η Σάκκαρη ανέφερε χαρακτηριστικά: «Προφανώς είμαι πολύ χαρούμενη. Ήταν μόνο ένα break στο 1ο σετ, οπότε έλεγα στον εαυτό μου ότι παίζω καλό τένις, ας προσπαθήσω να το κρατήσω έτσι και να ακολουθήσω την ίδια τακτική που μου είχαν δώσει οι προπονητές μου. Λειτούργησε πολύ καλά, δούλεψα πολύ καλά και είμαι πολύ χαρούμενη με μια ακόμα καλή νίκη στη Γουχάν. Είμαι έτοιμη για το επόμενο ματς».

«Είμαι χαρούμενη γιατί το τένις ήταν καλό κι επειδή νιώθω καλά σωματικά και πνευματικά. Δεν μπορείς να κερδίζεις τέτοιους αγώνες αν δεν είσαι καλά. Αύριο έχω ρεπό, θα προσπαθήσω να γεμίσω τις μπαταρίες μου και να είμαι έτοιμη για την Πέμπτη», συμπλήρωσε το Νο.35 στο κόσμο.

Κλείνοντας, έκανε λόγο και για το κοινό της Κίνας: «Είναι εκπληκτικό να βλέπεις φαν σε όλο τον κόσμο. Είναι ο λόγος που παίζουμε. Το τένις μεγαλώνει πολύ στην Κίνα και είναι πάντα όμορφο να βλέπεις όλο και περισσότερο κόσμο να το αγκαλιάζει και να το απολαμβάνει».

Η Σάκκαρη θα αγωνιστεί ξανά για τον γύρο των «16» του WTA 1000 στη Γουχάν την Πέμπτη (15/10). Εκεί, θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του ζευγαριού Μία Ποχάνκοβα-Σιγιού Ουάνγκ.