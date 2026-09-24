Απευθείας από τα κορτ, η σταρ του παγκοσμίου τένις, Αρίνα Σαμπαλένκα, βρέθηκε στη πασαρέλα του Vogue World για την εβδομάδα μόδας του Μιλάνου. Η 28χρονη τενίστρια αφού σάρωσε τους τίτλους όλη τη χρονιά, ήρθε η ώρα να σαρώσει και τις πασαρέλες. Για να το πετύχει, χρειάστηκε τη βοήθεια μίας γυναίκας που ξέρει καλά από μόδα, κάμερες και πασαρέλες, της διεθνούς φήμης μοντέλου, Ιρίνα Σάικ.

Η Σαμπαλένκα δεν είναι τυχαίο που βρέθηκε εκεί, μετά την ανακοίνωση της συνεργασίας της με την Gucci τον περασμένο Ιανουάριο. διάλεξε, φυσικά, ένα φόρεμα του διάσημου οίκου που συνεργάζεται. Μπορεί η Λευκορωσίδα να είναι «έξω από τα νερά της» αλλά έδειξε αρκετά άνετη με τη νέα αυτή πρόκληση που βρήκε μπροστά της.

Στα παρασκήνια συναντήθηκε με την Ιρίνα Σάικ, με τις δύο γυναίκες να έχουν μία σύντομη συνομιλία πριν από τις εμφανίσεις τους. Η Σαμπαλένκα μάλιστα προσπαθούσε να πάρει μαθήματα από το διάσημο μοντέλο, ώστε να αποδόσει όσο καλύτερα γίνεται στη πασαρέλα.

Aryna Sabalenka learning to cat walk from Irina Shayk at Vogue World Milano.



Iconic. 👠🐅💅🏻 pic.twitter.com/QFQg0JtUV1 September 22, 2026

Το Νο. 2 της παγκόσμιας κατάταξης, θέλησε να δείξει μία διαφορετική πτηχή του εαυτού της που είναι δείγμα ότι δεν παύει να έιναι μία λαμπερή γυναίκα, εκτός από μία άκρως πετυχημένη αθλήτρια.