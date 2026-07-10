Η Σαμπαλένκα είπε ότι θέλει να μεθύσει και οι διακοπές της άρχισαν από τη Μύκονο και με αρνητικά σχόλια: «Ευχαριστώ για τις συμβουλές!»

Η Αρίνα Σαμπαλένκα δεν άφησε ασχολίαστη την κριτική που δέχθηκε μετά τον πρόωρο αποκλεισμό της από το Wimbledon και, μέσα από τις διακοπές της στη Μύκονο, επέλεξε να απαντήσει με τον δικό της τρόπο στους... haters.

Η κορυφαία τενίστρια αποχαιρέτησε το βρετανικό Grand Slam στη φάση των «16», γνωρίζοντας την ήττα με 6-2, 7-6 από τη Ναόμι Οσάκα. Πρόκειται για τον πιο πρόωρο αποκλεισμό της σε Grand Slam από το Roland Garros του 2022, ενώ ήταν και η πρώτη φορά έπειτα από 122 αγώνες σε majors που έχασε με 2-0 σετ.

Λίγες ημέρες αργότερα ταξίδεψε στη Μύκονο μαζί με τον αρραβωνιαστικό της, Γιώργο Φραγκούλη, και φίλους, ανεβάζοντας πολλές φωτογραφίες στους προσωπικούς της λογαριασμούς στα social media, όπου μετράει εκατομμύρια ακολούθους .

Ένα από τα βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok έκανε τον γύρο του διαδικτύου και μάζεψε μπόλικα σχόλια, καθώς αρκετοί χρήστες υποστήριξαν ότι ασχολείται περισσότερο με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρά με το τένις!

Η ίδια δεν το άφησε να περάσει ετσι και απάντησε: «Ξυπνάω και βλέπω σχόλια που λένε ότι με νοιάζει περισσότερο το TikTok παρά το τένις, ότι δεν αξίζω να είμαι στο Νο1 του κόσμου και ότι πρέπει να διορθώσω τη συμπεριφορά μου.»

Ενώ στη λεζάντα έγραψε:«Σας ευχαριστώ όλους για τις συμβουλές!»