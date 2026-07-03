Σάκκαρη: «Θα προσπαθήσω να επαναλάβω το αποτέλεσμα στη Ντόχα»

Η Μαρία Σάκκαρη πήρε μία σημαντική νίκη στον δεύτερο γύρο κόντρα στην Καμίλα Ραχίμοβα, παίρνοντας το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο του Wimbledon. Εκεί, η Ελληνίδα τενίστρια θ' αντιμετωπίσει την Τζασμίν Παολίνι, σχολιάζοντας τη μεταξύ τους αναμέτρηση.

Η Ιταλίδα Νο.17 στον κόσμο και πρώην φιναλίστ το 2024, πήρε τη νίκη κόντρα στην Βικτόρια Γκόλουμπιτς με 7-6(0), 6-4 για να βρεθεί απέναντι στην 30χρονη. Αυτή θα είναι η έκτη τους αναμέτρηση, με τη Σάκκαρη να έχει το προβάδισμα στις νίκες με 3-2.

Οι δύο αθλήτριες βρέθηκαν ξανά αντίπαλες τον περασμένο Φεβρουάριο. Για το τουρνουά της Ντόχα, η Ελληνίδα επικράτησε με 6-4, 6-2, με τη Σάκκαρη να τονίζει πως θα προσπαθήσει να επαναλάβει το αποτέλεσμα και στο Wimbledon.

Οι δηλώσεις της Σάκκαρη

«Θα είναι σίγουρα πολύ δύσκολος αγώνας κόντρα σε μια δύσκολη αντίπαλο. Ξέρω ότι δεν κάνει την καλύτερη σεζόν της, αλλά αυτές οι παίκτριες μπορούν πάντα να εμφανιστούν και να αποδώσουν. Δεν έχει σημασία πώς αισθάνονται ή πώς παίζουν εκείνη τη στιγμή. Παίξαμε έναν αγώνα φέτος. Το αποτέλεσμα ήταν πολύ θετικό για μένα. Θα μπω στο γήπεδο και θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι έκανα και στη Ντόχα».