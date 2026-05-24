Η «Χρυσή Βίβλος» του Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών: Το όγδοο τρόπαιο του ΠΑΟΚ

Η ομάδα ποδοσφαίρου Γυναικών του ΠΑΟΚ γιόρτασε τα 100 χρόνια του συλλόγου με νταμπλ. Οι Ασπρόμαυρες νίκησαν στο Αγρίνιο τον αξιόμαχο Αστέρα Τρίπολης και πήρα το 8ο Κύπελλο Ελλάδας στην ιστορία τους

Η «χρυσή βίβλος» του Κυπέλλου Γυναικών

8 κατακτήσεις: ΠΑΟΚ (2002, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2024, 2026)

1 κατάκτηση: Ολυμπιάδα Θεσσαλονίκης (2000), Καβάλα (2001), ΑΕΚ (2025)

Οι τελικοί του Κυπέλλου Γυναικών