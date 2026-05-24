Η «Χρυσή Βίβλος» του Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών: Το όγδοο τρόπαιο του ΠΑΟΚ

Βασίλης Μπαλατσός

Ο ΠΑΟΚ σήκωσε το 8ο Κύπελλο Ελλάδας της ιστορίας του και πανηγύρισε νταμπλ στα 100 χρόνια του συλλόγου.

Η ομάδα ποδοσφαίρου Γυναικών του ΠΑΟΚ γιόρτασε τα 100 χρόνια του συλλόγου με νταμπλ. Οι Ασπρόμαυρες νίκησαν στο Αγρίνιο τον αξιόμαχο Αστέρα Τρίπολης και πήρα το 8ο Κύπελλο Ελλάδας στην ιστορία τους

Η «χρυσή βίβλος» του Κυπέλλου Γυναικών

8 κατακτήσεις: ΠΑΟΚ (2002, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2024, 2026)
1 κατάκτηση: Ολυμπιάδα Θεσσαλονίκης (2000), Καβάλα (2001), ΑΕΚ (2025)

Οι τελικοί του Κυπέλλου Γυναικών

  • 2000: Ολυμπιάδα Θεσσαλονίκης – Ήφαιστος Περιστερίου 2-0
  • 2001: Καβάλα – Ήφαιστος Περιστερίου 3-1
  • 2002: ΠΑΟΚ – ΑΕ Αίγινας 4-0
  • 2003-2012 δεν διεξήχθη το Κύπελλο
  • 2013: ΠΑΟΚ – Ελπίδες Καρδίτσας 1-0 παρ. (0-0 κ.δ.)
  • 2014: ΠΑΟΚ – Αμαζόνες Δράμας 4-1
  • 2015: ΠΑΟΚ – ΑΕ Γλυφάδας (0-0) 4-3 πεν.
  • 2016: ΠΑΟΚ – Αμαζόνες Δράμας 2-0
  • 2017: ΠΑΟΚ – Φείδψν Άργους 7-0
  • 2018-2023 δεν διεξήχθη το Κύπελλο
  • 2024: ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (1-1) 5-4 πεν.
  • 2025: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 2-0
  • 2026: ΠΑΟΚ - Αστέρας Τρίπολης 2-0

