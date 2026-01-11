Σαμπαλένκα: «Θέλω να πω ένα ευχαριστώ στον σύντροφο μου, ελπίζω σε λίγο καιρό να τον αποκαλώ αλλιώς»
Η Αρίνα Σαμπαλένκα φρόντισε να θυμίσει σε όλους γιατί είναι Νο.1 στον κόσμο. Στον τελικό του WTA στο Μπρισμπέιν, η Λευκορωσίδα τενίστρια δεν αντιμετώπισε δυσκολίες απέναντι στην Μάρτα Κόστιουκ, επικρατώντας με 2-0 σετ και κατακτώντας το 22ο τρόπαιο της καριέρας της.
Όμως η πιο συγκινητική στιγμή ήρθε μετά το τελευταίο σερβίς. Η Σαμπαλένκα στράφηκε προς τον σύντροφό της, Γιώργο Φραγκούλη, που την είχε στηρίξει σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, και με ένα πλατύ χαμόγελο είπε: «Θέλω να πω ένα ευχαριστώ στον σύντροφό μου και ελπίζω σε λίγο καιρό να τον αποκαλώ αλλιώς».
Ο Γιώργος χαμογέλασε, αμήχανα και ευτυχισμένα ταυτόχρονα, ενώ οι γύρω της ένιωσαν όλη την αγάπη και τη ζεστασιά που υπάρχει στη σχέση τους. Φαίνεται πως ένας γάμος δεν αργεί να έρθει, δίνοντας στη Σαμπαλένκα άλλη μια… νίκη εκτός γηπέδου.
