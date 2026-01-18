Η Γιούλια Πουτίντσεβα κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τον δεύτερο γύρο του Australian Open, ωστόσο η νίκη της επί της Μπεατρίς Χαντάντ Μάια επισκιάστηκε από την προκλητική αντίδρασή της μετά το τέλος του αγώνα. Η Καζάκα τενίστρια λύγισε τη Βραζιλιάνα, Νο39 της παγκόσμιας κατάταξης, έπειτα από «μάχη» διάρκειας σχεδόν τριών ωρών, με ανατροπή και σκορ 3-6, 7-5, 6-3.

Η Χαντάντ Μάια μπήκε δυναμικά στον αγώνα και πήρε το πρώτο σετ, ωστόσο δεν κατάφερε να διατηρήσει τον ίδιο ρυθμό στη συνέχεια. Η 31χρονη τενίστρια εκμεταλλεύτηκε την πτώση στην απόδοση της αντιπάλου της στα κρίσιμα σημεία και γύρισε το ματς, πανηγυρίζοντας μια σημαντική πρόκριση.

Αντί όμως η προσοχή του κοινού να περιοριστεί στο αγωνιστικό κομμάτι, τα βλέμματα στράφηκαν στη συμπεριφορά της Πουτίντσεβα. Στους πανηγυρισμούς της προκάλεσε ανοιχτά το κοινό, το οποίο στη συντριπτική του πλειονότητα υποστήριζε τη Βραζιλιάνα σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Η ίδια φαίνεται να χορεύει και να ρίχνει ειρωνικά βλέμματα προς τις εξέδρες, κάτι που προκάλεσε έντονες αποδοκιμασίες, με τους θεατές να αντιδρούν έντονα και να κάνουν λόγο για μία συμπεριφορά που δεν συνάδει με τους κανόνες του fair play.

Στον δεύτερο γύρο, η Πουτίντσεβα θα αντιμετωπίσει τη Γαλλίδα Ελσά Ζακμό, η οποία πέτυχε τη μεγαλύτερη έκπληξη της ημέρας, αποκλείοντας την Μάρτα Κόστιουκ από τη διοργάνωση.

