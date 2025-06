Απίθανη Μαρία στο Λονδίνο: Πήρε τίτλο και έσπασε ρεκόρ στο Queen’s

Η 37χρονη Γερμανίδα Τατιάνα Μαρία, μητέρα δύο παιδιών, πέτυχε έναν σπουδαίο θρίαμβο στο γρασίδι του Queen’s Club, επικρατώντας της Αμάντα Ανισίμοβα με 6-3, 6-4 στον τελικό.

Με αυτή τη νίκη, η Μαρία έγινε η πρώτη γυναίκα που κατακτά τίτλο στο τουρνουά του Queen’s, πέντε δεκαετίες μετά την τελευταία φορά που φιλοξενήθηκε γυναικείο ταμπλό, το μακρινό 1973.

