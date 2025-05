H Κιγνουέν Ζενγκ είναι παρούσα στα courts του Παρισιού για τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στο Roland Garros, με την ίδια ν' αποκαλύπτει μία άγνωστη ιστορία αναφορικά με το on court outfit, το οποίο της σχεδίασε η εταιρεία ένδυσης με την οποία συνεργάζεται.

Πιο συγκεκριμένα, η Κινέζα τενίστρια έπειτα την αναμέτρηση της με την Εμιλιάνα Αρανγκό για τον δεύτερο γύρο του γαλλικού Grand Slam πέρασε από τις καθιερωμένες συνεντεύξεις που κάνει το Tennis Channel, με τους πρωταγωνιστές του τουρνουά. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο παρουσιαστής εξέφρασε το θαυμασμό του για το outfit της αθλήτριας, το οποίο αποκάλυψε η ίδια πως απέρριψε να φοράει κατά την είσοδό της στο court πριν τον αγώνα.

Η «χρυσή» Ολυμπιονίκης τόνισε πως αυτό που φορούσε προοριζόταν από την εταιρεία ένδυσης που συνεργάζεται για την on court εμφάνισή της. Βέβαια, η 22χρονη ανέφερε πως δεν δέχθηκε να το φοράει πριν το ματς της, καθώς είναι ντροπαλή και δεν θέλει πριν από τις αναμετρήσεις να... τραβάει τα φώτα πάνω της.

Όπως η ίδια ξεκαθάρισε είναι ένα outfit το οποίο έχει λατρέψει, ευχαριστώντας παράλληλα την χορηγό της για την πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει.

THIS LOOK from Qinwen Zheng 🔥👀



“This outfit supposed to be on court, but I’m too shy to do it” 😂 pic.twitter.com/HmTbHnWrbK