Η αρχηγός των Lionesses Λία Γουίλιαμσον, μαγνήτισε όλα τα βλέμματα στο 69ο Ballon d’Or, όχι μόνο για την ποδοσφαιρική της καριέρα αλλά και για τη συνοδεία της, την καλλονή Miss USA, Έλ Σμιθ. Το ζευγάρι εμφανίστηκε μαζί στο κόκκινο χαλί, χαμογελαστό και λαμπερό, κερδίζοντας τις καρδιές των θαυμαστών που δεν σταμάτησαν να σχολιάζουν πόσο ταιριαστες φαίνονται.

Η Λία, με ένα oversized μαύρο κοστούμι και διαφάνεια στο top της, ανέβασε φωτογραφίες με την Έλ στο Instagram, στέλνοντας συγχαρητήρια στους νικητές της βραδιάς.Η Γουίλιαμσον κατέλαβε την 7η θέση στη λίστα του Ballon d’Or, ενώ πέντε ακόμα αγγλίδες βρέθηκαν στο top 10, ανάμεσά τους η Λούσι Μπρονζ και η Κλόi Κέλι.

Μετά την τελετή, η Λία και η Έλ, μαζί με φίλους και συγγενείς, δεν δίστασαν να περάσουν από ένα McDonald’s για να απολαύσουν chicken nuggets και πατάτες

Το ζευγάρι, που είναι μαζί από το 2024 και κρύβει την σχέση του, αφού πολύ συχνά ανεβάζουν φωτογραφίες στον προσωπικό τους λογαριασμό. Με πιο πρόσφατη αυτή μετά τον τελικό του Women's Champions League.