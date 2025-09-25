Ήταν μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση στο Σεντ Χέλενς. Μικροί και μεγάλοι φίλαθλοι της Λίβερπουλ στάθηκαν για να αποχαιρετήσουν τον Ματ Μπίαρντ, τον προπονητή που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην ομάδα. Στην είσοδο του σταδίου ήταν μια μεγάλη φωτογραφία του, πλάι σε λουλούδια και σημειώματα αγάπης. Ένα από αυτά είχε σταλεί από τη Σάντερλαντ.

Μέσα στο γήπεδο, η ατμόσφαιρα ήταν βαριά, φορτισμένη. Το «You’ll Never Walk Alone» ακούστηκε ψιθυριστά, ενώ παίκτριες και προπονητές των δύο ομάδων στάθηκαν τήρησαν ενός λεπτού σιγής. Το ποδόσφαιρο φαινόταν να περνάει σε δεύτερη μοίρα μπροστά στην ανάγκη να τιμηθεί η μνήμη του Μπίαρντ.

Κι όμως, η Λίβερπουλ δεν απογοήτευσε κανέναν. Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση και νίκη 5-0 επί της Σάντερλαντ, οι «Κόκκινοι» έκαναν το πιο όμορφο αφιέρωμα στον Ματ. Η Τζέμα Έβανς άνοιξε το σκορ με κεφαλιά, στέλνοντας ένα φιλί στον ουρανό, αφιερωμένο στον προπονητή. Ακολούθησαν τα γκολ της Τζένα Κλαρκ, της Ρίσα Σιμίζου με μια μαγική λόμπα και δύο τέρματα της Σόφι Ρομάν Χάουγκ, ολοκληρώνοντας μια βραδιά που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη των φιλάθλων.

Στις εξέδρες, η μητέρα και ο αδελφός του Μπίαρντ παρακολουθούσαν συγκινημένοι, ενώ οι οπαδοί φώναζαν δυνατά «Matt Beard’s mighty Reds», θυμίζοντας τα χρόνια 2013 και 2014, όταν ο Ματ οδήγησε τη Λίβερπουλ σε δύο συνεχόμενα πρωταθλήματα WSL. Ένα πανό που έγραφε «Η Λίβερπουλ φτιάχτηκε για τον Ματ και ο Ματ για τη Λίβερπουλ» ολοκλήρωσε τη νύχτα, κάνοντάς την πραγματικά ξεχωριστή.