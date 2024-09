Γκαρσία: «Χρειάζομαι ένα διάλειμμα από το τένις»

Την ανάγκη ν΄ απέχει από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις έως το τέλος της σεζόν εξέφρασε δημόσια η Καρολίν Γκαρσία, η οποία τόνισε πως χρειάζεται διακοπές καθώς και ξεκούραση από τις κρίσεις πανικού που την ταλαιπωρούσαν μέσα στη χρονιά.

Στη δημοσίευση που έκανε η παίκτρια από την Γαλλία χαρακτηρίζει τοξική τη φετινή νοοτροπία της , καθώς σκεφτόταν μόνο την άνοδο στην κατάταξη, πιέζοντας αρκετά τον εαυτό της. Δήλωσε εξαντλημένη από τις κρίσεις πανικού και το άγχος, ενώ υπογράμμισε πως της λείπουν οι στιγμές με την οικογένειά της.

«Η Γουαδαλαχάρα σήμανε το τέλος για τη σεζόν 2024. Δεν ήταν μια εύκολη απόφαση, γιατί στο τένις κάθε εβδομάδα που δεν αγωνίζεσαι νιώθεις ότι μένεις πίσω, χάνεις βαθμούς και ευκαιρίες. Ξέρω όμως ότι είναι η σωστή απόφαση, για να επιστρέψω δυνατότερη το 2025 και να παλέψω ξανά για αυτές μεγάλες στιγμές.

Σωματικά, έχω πιέσει τον ώμο μου. Προσπαθώ να ανακάμψω ενώ αγωνίζομαι και απλά δεν λειτουργεί. Χρειάζομαι περισσότερο χρόνο για να γίνω καλά.

Ψυχικά, χρειάζομαι μια επανεκκίνηση. Πρέπει να απομακρυνθώ από το τένις, να κάνω πραγματικές διακοπές, να επανασυνδεθώ με την οικογένειά μου και με τα αγαπημένα μου πρόσωπα και να επιτρέψω στον εαυτό μου να αναπνεύσει, χωρίς πίεση.

Φέτος, η νοοτροπία μου ήταν τοξική. Έχασα τη χαρά του να είμαι τενίστρια και έγινα εμμονική με την κατάταξη και τις νίκες. Τα αποτελέσματα δεν ήταν ανάλογα με τους στόχους που έθεσα και τις προσδοκίες που είχα.

Η δουλειά, οι θυσίες και ο πόνος, όλα ήταν ίδια με πριν, αλλά τα αποτελέσματα δεν ήρθαν και δεν μπορούσα να παίξω στο επίπεδο που ξέρω ότι μπορώ να παίξω. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να το δεχτείς.

Είμαι 30 ετών και είχα μια υπέροχη καριέρα, έχω κερδίσει 1000άρια, το WTA Finals, Grand Slams στα διπλά, έχω φτάσει στο Νο.4 του κόσμου. Το μυαλό μου όμως έχει κολλήσει σε όλα αυτά που δεν έχω πετύχει. Ποτέ δεν έφτασα στο Νο.1, ποτέ δεν κέρδισα ένα Grand Slam, ποτέ δεν ανέβηκα σε βάθρο Ολυμπιακών Αγώνων. Είμαι ασυνεπής, δεν μπορώ να μείνω στο Top 10 μια ολόκληρη χρονιά.

Πιστεύω πως μπορώ να πετύχω ακόμα αυτά τα πράγματα; Κάποιες μέρες, ναι. Κάποιες άλλες, δεν είμαι και τόσο σίγουρη. Δεν είμαι σίγουρη ότι μπορώ να με πιέζω με τον ίδιο τρόπο που έκανα πριν.

Είμαι εξαντλημένη από το άγχος, από τις κρίσεις πανικού, από τα δάκρυα πριν από τους αγώνες. Έχω κουραστεί να μου λείπουν οι οικογενειακές στιγμές και να μην έχω ποτέ ένα πραγματικό σπίτι. Βαρέθηκα να ζω σε έναν κόσμο όπου η αξία μου μετριέται στα αποτελέσματα της προηγούμενης εβδομάδας, στην κατάταξή μου, στα αβίαστα λάθη μου.

Για πολύ καιρό, έχω αφήσει το τένις να κυριεύσει τα συναισθήματά μου μέσα από κάθε αποτέλεσμα. Αλλά είμαι κάτι περισσότερα από αυτό. Είμαι μια γυναίκα με αρχές, με ταλέντα, με πάθη, με ελαττώματα και με δυνατά στοιχεία. Δεν είμαι τέλεια, κάνω το καλύτερο που μπορώ.

Μακάρι να ήταν εύκολο να αλλάξει, να αναπτυχθεί, με μια νέα νοοτροπία. Μακάρι να μπορούσα απλά να βγω εκεί έξω, να παίξω ελεύθερα, με χαμόγελο και να βγάζω τα καλύτερά μου χτυπήματα όταν χρειάζεται περισσότερο. Αλλά όπως λέει και η φίλη μου Αλιζέ Κορνέ, η πραγματική αλλαγή χρειάζεται χρόνο. Δεν μπορείς να κάνεις αναίρεση μια κατάσταση χρόνων μέσα σε μια νύχτα.

Τελευταία ένιωθα καταβεβλημένη στο tour, η πίεση του να αγωνιστώ, τα μάτια που παρακολουθούν την κάθε μου κίνηση. Με ταλαιπωρεί το άγχος και νιώθω παγιδευμένη στο court. Δεν με γέμιζαν η νίκες πια, απλά με ανακούφιζε όταν τελείωνε.

Ωστόσο, παρόλα αυτά αγαπώ ακόμα το τένις, μου έχει δώσει τόσα πολλά: μαθήματα, εμπειρίες, εκπληκτικούς ανθρώπους (όπως και ο αρραβωνιαστικός μου) και αξέχαστα συναισθήματα. Το τένις με έκανε αυτή που είμαι σήμερα.

Επομένως επιλέγω να απομακρυνθώ προς το παρόν. Παίρνω μερικές μέρες άδεια για να φορτίσω τις μπαταρίες μου τις επόμενες εβδομάδες και μετά θα ξεκινήσω την προετοιμασία μου για το 2025 από νωρίς, θα προετοιμαστώ σωματικά, πνευματικά και τακτικά.

Όταν αποσυρθώ τελείως από το τένις, θέλω να κοιτάζω πίσω και να βλέπω ότι είχα απολαύσει το ταξίδι, ότι ήμουν περήφανη με τον εαυτό μου και ότι τα έδωσα όλα. Και στο τέλος, κέρδισα κάποια πολύ ωραία πράγματα σε όλη αυτή τη διαδρομή.

Σας ευχαριστώ για την υποστήριξη, θα σας δω στην Αυστραλία».

