Μηδενική ανοχή στον μισογυνισμό από την Κρουζ Αζούλ: Πάει μέχρι τέλους υπόθεση σεξιστικής επίθεσης στις παίκτριές της

Η ομάδα γυναικών της Κρουζ Αζούλ γνώρισε μια οδυνηρή ήττα με 10-0 από την Αμέρικα πριν λίγες ημέρες και στη συνέχεια δέχθηκε έναν οχετό μισογυνικών προσβολών και σεξιστικών σχολίων.

Το κύμα αυτών των επιθέσεων άρχισε από την εκπομπή «Platicas del Mal», με οικοδεσπότες τρεις άνδρες influencers οι οποίοι χρησιμοποίησαν ατάκες όπως «θα έπρεπε να τις στείλουν σε στριπτιτζάδικο ίσως εκεί να τα πήγαιναν καλύτερα» κι έπειτα η αθλητική διευθύντρια του συλλόγου,Μαρία Φερνάντα Πος, δέχθηκε απειλές για τη ζωή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από ανώνυμους χρήστες.

Cruz Azul Femenil perdió 10-0 y, por supuesto, su actuación puede y debe ser criticada. Pero decir que las jugadoras deberían quedarse sin trabajo, irse a un table dance o abrir OnlyFans no tiene nada que ver con una crítica deportiva, es misoginia.



Se puede cuestionar cómo… pic.twitter.com/hZrghDbJhQ — Ricardo Olín (@ricardo_olin) August 17, 2026

Τα αντανακλαστικά της Κρουζ Αζούλ ήταν άμεσα, καθώς στις 17 Αυγούστου, ο σύλλογος εξέδωσε ανακοίνωση καταδικάζοντας τις σεξιστικές επιθέσεις σε βάρος των μελών του, ενώ διέκοψε κάθε επιχειρηματική συνεργασία με τους συγκεκριμένους δημιουργούς περιεχομένου και τους χορηγούς τους. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι προσφεύγει στη δικαιοσύνη τόσο σε αστικό όσο και σε ποινικό επίπεδο με βάση τον νόμο για τη βία σε βάρος των γυναικών.

Για την προστασία της αθλητικής διευθύντριας της και ολόκληρης της ομάδας, η διοίκηση ενίσχυσε άμεσα και τα μέτρα ασφαλείας στο προπονητικό της κέντρο, παρέχοντας παράλληλα πλήρη νομική κάλυψη για όλες όσες αποφασίσουν να κινηθούν νομικά. Στο πλευρό του συλλόγου τάχθηκε και η μεξικάνικη Λίγκα, υπογραμμίζοντας ότι η ελευθερία της έκφρασης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για τον μισογυνισμό και τη σεξουαλικοποίηση των αθλητριών.

Παρά τις δημόσιες συγγνώμες που... αναγκάστηκαν να ζητήσουν οι εν λόγω influencers, η Κρουζ Αζούλ δήλωσε πως δεν υπαναχωρεί και θα υπερασπιστεί μέχρι τέλους την τιμή και την αξιοπρέπεια των γυναικών στον χώρο του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού γενικότερα.