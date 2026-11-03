Οι πρωταθλήτριες του στίβου στο πλευρό του Αθηναϊκού

Μια ξεχωριστή παρουσία είχε η αναμέτρηση του Αθηναϊκού με την Κιμπιρκστίς στο ΔΑΚ Γλυφάδας, καθώς η ομάδα φιλοξένησε πρωταθλήτριες του στίβου, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο τον αθλητισμό γυαναικών.

Σε μια εβδομάδα αφιερωμένη στον κλασικό αθλητισμό, ο Αθηναϊκός έκανε ακόμη μία όμορφη κίνηση προσκαλώντας αθλήτριες με σημαντικές διακρίσεις και παρουσία σε πανελλήνιο και διεθνές επίπεδο. Ανάμεσά τους βρέθηκε η Ελένη Ιακωβάκη, παγκόσμια δευτεραθλήτρια στον στίβο η οποία αγωνίζεται στα 200μ., 400μ. και 400μ. με εμπόδια, έχοντας ήδη ένα πλούσιο παλμαρέ παρά το νεαρό της ηλικίας της.

Επίσης το «παρών» έδωσαν οι, Ιουλιάννα Ρούσσου με διακρίσεις στα 800μ. και 1.500μ., με την Ήβη Σενκάλα καθώς και η Ισαβέλλα Κοτσαχείλη, πρωταθλήτρια Ελλάδας στα 3.000μ. στιπλ, ενώ η τελευταία της παρέας είναι η Αναστασία Ράπτη, πρωταθλήτρια Ελλάδας στα 400μετρα και αθλήτρια και στα 200μ.

Με αυτή την πρωτοβουλία, ο Αθηναϊκός έστειλε για ακόμη μία φορά το μήνυμα ότι ο αθλητισμός ενώνει ενώ η αναμέτρηση στο ΔΑΚ Γλυφάδας απέκτησε έναν επιπλέον ξεχωριστό χαρακτήρα πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι.

