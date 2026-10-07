Κινέζα influencer πιάστηκε να χρησιμοποιεί ποδήλατο στον μαραθώνιο του Βερολίνου

Σε ένα μαραθώνιο αγώνα υπάρχουν τρόποι και τρόποι για να κλέψεις και η Κινέζα influencer της γυμναστικής Abeeeer, στον πρόσφατο μαραθώνιο του Βερολίνου... έδειξε μια νέα έκδοση, το ποδήλατο.

Η Sun Yuanyuan, όπως είναι το πραγματικό της όνομα, η ο οποία έχει περισσότερους από 520.000 ακολούθους στην κινεζική πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Xiaohongshu, πήρε μέρος στο φημισμένο μαραθώνιο του Βερολίνου στις 27 Σεπτεμβρίου και τερμάτισε σε 4ώρ.53:46.

Μετά την ολοκλήρωση της πρoσπάθειάς της, μοιράστηκε τη χαρά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς είχε πετύχει ατομικό ρεκόρ, γράφοντας «το αργό είναι γρήγορο».

Όμως η χαρά κράτησε για λίγο, καθώς πιάστηκε στη φάκα της Επίσημης Μονάδας Ακεραιότητας Χρόνου Μαραθωνίου (OMTIU), που ιδρύθηκε από δύο Αυστραλούς δρομείς και αυτοπροσδιορίζεται ως ανεξάρτητος διαδικτυακός επόπτης, που ελέγχει παραπλανητικές ή ανακριβείς αγωνιστικές επιδόσεις, ιδίως των influencers.

Οι επιδόσεις στη διάρκεια του μαραθώνιου βρέθηκαν στον έλεγχο του (OMTIU) και μάλιστα δημοσίευσε φωτογραφίες που δείχνουν την Abeeeer να ανεβαίνει σε ποδήλατο περίπου στο 38ο χιλιόμετρο του αγώνα. Παράλληλα, τα επιμέρους περάσματα ανά πέντε χιλιόμετρα, έδειξαν πως το πέρασμα από το 35ο μέχρι το 40ό χλμ., σε 30:39, ήταν το ταχύτερο στον αγώνα της.

Η Abeeeer μετά τη δημοσιοποίηση της φωτογραφίας, παραδέχθηκε πως ανέβηκε στο πίσω κάθισμα ποδηλάτου που οδηγούσε φίλη της, φορώντας ακόμα τη σαλιάρα του αγώνα.

Σε δήλωσή της ζήτησε «δημόσια συγγνώμη», αναγνωρίζοντας το λάθος της, που παραβίασε τους κανόνες του αγώνα, τονίζοντας ότι αισθανόταν σωματική αδιαθεσία, αλλά παραδέχτηκε ότι αυτό δεν δικαιολογεί την πράξη της.

Στις 4 Οκτωβρίου, η εταιρεία Brooks China, η οποία συνεργάστηκε με την Abeeeer πριν από τον αγώνα, ανακοίνωσε ότι διέκοψε τη συνεργασία της μαζί της, η εταιρεία ζήτησε συγγνώμη και δήλωσε ότι θα ενισχύσει την αξιολόγηση των μελλοντικών συνεργασιών της.