Για 5η συνεχόμενη χρονιά, το GWomen βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της αλλαγής, φέρνοντας τις γυναίκες του αθλητισμού στο προσκήνιο και αναδεικνύοντας τις ιστορίες και τις διαδρομές που αξίζουν να ακουστούν.

Το GWomen Summit 2026 στρέφει το βλέμμα του στα νέα κορίτσια και πρότυπα που δημιουργούνται σήμερα και θα εμπνεύσουν με τη σειρά τους την επόμενη γενιά.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, προβλήθηκε και το ντοκιμαντέρ του Gazzetta με τίτλο «PERIOD. THE UNTOLD GAME». Ένα ντοκιμαντέρ του GWOMEN για την περίοδο, προβάλλοντας αυτή την αόρατη πλευρά του αθλητισμού γυναικών με την υποστήριξη του αποκλειστικού χορηγού της INTERSPORT.

Δείτε εδώ μέσω livestream το Summit