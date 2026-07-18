Ιακωβάκη: «Δεν υπήρχε περίπτωση να έχανα, αφιερώνω το χρυσό στην Ελλάδα»

Η Ελένη Ιακωβάκη πήγε στο Ριέτι για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ18 με τον καλύτερο χρόνο στα 400μ. Η 17χρονη είχε τον ρόλο του φαβορί και τελικά τον επιβεβαίωσε.

Στον τελικό κατέβασε το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ Κ18 και Κ20 στα 52.38, ανοίγοντας λογαριασμό στα διεθνή πρωταθλήματα.

Μετά, απαλλαγμένη από το άγχος, η Ιακωβάκη μιλώντας στο γραφείο Τύπου του ΣΕΓΑΣ, είπε τα εξής:

«Είναι ένα μετάλλιο αφιερωμένο σε όλη την Ελλάδα, σε όλα τα παιδιά που με στήριζαν, γιατί όλη η ομάδα έλεγε "θα πας και θα πάρεις το χρυσό". Το πίστευα, αλλά ήξερα ότι είναι πολύ καλό για να είναι αληθινό όλο αυτό και τελικά έγινε.

Η αλήθεια είναι πως τα βρήκα πολύ σκούρα κάποια στιγμή στο 200άρι και μετά, με την αθλήτρια από την Ουγγαρία, γιατί πάντα πάει πολύ γρήγορα, το περίμενα αυτό και είχε δυνάμεις.

Όμως ήθελα τόσο πολύ να νικήσω, δεν υπήρχε περίπτωση να έχανα. Η πίεση που μου άσκησε με βοήθησε να βγάλω το ρεκόρ, το περίμενα, αλλά όχι τόσο κάτω, περίμενα να γράψω 52 και σκεφτόμουν τι θα κάνω. Να πέταξα το βραχιόλι που γράφει 53 και πήγα κι έδειξα το χρονόμετρο. Ανυπομονώ να ακούσω τον Εθνικό Ύμνο».