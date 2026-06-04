Μπουμπουλίδη στο GWomen: «Σίγουρα η αγαπημένη μου είναι η Στεφανίδη»

Μία από τις πιο ταλαντούχες και ανερχόμενες αθλήτριες του ελληνικού στίβου, η Αναστασία Μπουμπουλίδη, μίλησε στο μικρόφωνο του GWomen για το Filothei Women Gala, αναφερόμενη στη σημασία της διοργάνωσης, τις προσωπικές της επιδόσεις και τη μοναδική ατμόσφαιρα ενός meeting αφιερωμένου αποκλειστικά στις γυναίκες του στίβου.

Η νεαρή αθλήτρια δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό της για τη συμμετοχή της στη διοργάνωση, τονίζοντας πως η εμπειρία στη Φιλοθέη είναι ξεχωριστή για κάθε αθλήτρια.

«Είναι μία πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Έχει πολύ ωραίο κόσμο που σε ενθαρρύνει να κάνεις ψηλότερα άλματα και καλές επιδόσεις. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω την ευκαιρία να αγωνίζομαι κι εγώ εδώ και πέρασα πάρα πολύ ωραία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όταν ρωτήθηκε για τους προσωπικούς της στόχους, παρά το νεαρό της ηλικίας της και τις ήδη εξαιρετικές εμφανίσεις της, η Μπουμπουλίδη έδειξε ωριμότητα και προσήλωση στη διαρκή βελτίωση.

«Γενικότερα στοχεύω να είμαι σταθερή στις επιδόσεις μου και να περνάω καλά στο άθλημά μου», ανέφερε.

Στο Filothei Women Gala τιμήθηκαν σπουδαίες μορφές του ελληνικού στίβου και η νεαρή αθλήτρια κλήθηκε να αποκαλύψει ποια είναι η δική της αγαπημένη.

«Γενικότερα όλες τις θαυμάζω, γιατί η καθεμία έχει κάνει κάτι ξεχωριστό. Σίγουρα η αγαπημένη μου είναι η Κατερίνα Στεφανίδη. Έχει καταφέρει πάρα πολλά και τη θαυμάζω, εννοείται», είπε.

Και επειδή η Αναστασία αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ανερχόμενα αστέρια του ελληνικού στίβου, το GWomen της επιφύλαξε και ένα ξεχωριστό challenge. Της δώσαμε λέξεις-κλειδιά και εκείνη απάντησε αυθόρμητα με τα ονόματα αθλητών και αθλητριών που της έρχονται στο μυαλό:

Ταχύτητα: Πολυνίκη Εμμανουηλίδου

Δύναμη: Κατερίνα Στεφανίδη

Αλτικότητα: Αναστασία Ντραγκομίροβα

Τεχνική: Μίλτος Τεντόγλου και Κατερίνα Στεφανίδη

Εκρηκτικότητα: Μίλτος Τεντόγλου και Κατερίνα Στεφανίδη