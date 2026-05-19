Έχοντας πραγματοποιήσει πανελλήνιο ρεκόρ με χρόνο 1:36.33 στην απόσταση ημιμαραθώνιου βάδην που διεξήχθη στην Πορτογαλία, η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη έκανε μία δημοσίευση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, τονίζοντας πως στη ζωή τα όνειρα δεν έχουν ηλικία.

Η Ελληνίδα Ολυμπιονίκης, μετά από αρκετά προβλήματα και τραυματισμούς, απέδειξε στον αγώνα της Πορτογαλίας την τεράστια αξία της. Κατέκτησε την τρίτη θέση, έκανε πανελλήνιο ρεκόρ και έκανε ένα όνειρο της πραγματικότητα. Το γεγονός αυτό... ανέλυσε η έμπειρη αθλήτρια μέσω του post στο Instagram, υπογραμμίζοντας πως σημασία έχει να σηκώνεσαι στις δυσκολίες και να μην τα παρατάς.

Η ανάρτηση της Ντρισμπιτώτη στο Instagram

«Στα 42 μου έκανα πανελλήνιο ρεκόρ. Και πίσω από αυτό δεν κρύβεται μόνο ένα μετάλλιο ή μια επίδοση. Κρύβονται μέρες που δεν άντεχα. Προπονήσεις με πόνο. Κούραση. Απογοητεύσεις. Στιγμές που ήθελα να τα παρατήσω.

Αλλά η επιμονή είναι αυτό που χωρίζει αυτούς που ονειρεύονται… από αυτούς που τελικά τα καταφέρνουν. Γιατί η δύναμη δεν είναι να μην πέφτεις ποτέ. Είναι να σηκώνεσαι κάθε φορά πιο αποφασισμένος. Τα όνειρα δεν έχουν ηλικία. Έχουν ψυχή. Πείσμα. Καρδιά.

Και ανθρώπους που συνεχίζουν ακόμα κι όταν όλα τους λένε να σταματήσουν. Μην αφήσεις ποτέ τον φόβο, την ηλικία ή τις δυσκολίες να αποφασίσουν για σένα. Αν το θέλεις πραγματικά… επέμεινε. Δούλεψε σιωπηλά. Πίστεψέ το μέχρι τέλους. Γιατί κάποια μέρα, όλος αυτός ο πόνος θα γίνει η ιστορία σου».