Σαμπαλένκα: «Ξέρω πόσο χαρούμενος θα ήταν ο πατέρας μου για την επιτυχία μου αν ζούσε»

Μια εξομολόγηση από καρδιάς έκανε η Σαμπαλένκα στη Vogue όπου μίλησε για όλα! Η Νο.1 τενίστρια της παγκόσμιας κατάταξης μίλησε για όλα όσα δεν είχε πει, όπως η αυτοκτονία του συντρόφου της το 2024 και τον θάνατο του πατέρα της το 2019.

Αρχικά η Λευκορωσίδα που μετρά 24 τίτλους μίλησε για την νοοτροπία που έχε ως άνθρωπος: «Νιώθω πως όλοι σκεφτόμαστε: “Πρέπει να κερδίσω κάθε αγώνα”. Αν δεν σκέφτεσαι έτσι, τότε τι κάνεις; Όταν είσαι στο Top 5 και κατακτάς Grand Slam, δεν γίνεται να συμβιβάζεσαι με την ήττα. Αυτή είναι η νοοτροπία μου».

Ακόμη μίλησε και για την αυτοκτονία του συντρόφου της, του Κονσταντίν Κολτσόφ, που ήταν γνωστός παίκτης χόκεϊ επί πάγου και έφυγε σε ηλικία 42 ετών έπειτα από πτώση από μπαλκόνι στον 23ο όροφο ενός πεντάστερου ξενοδοχείου στο Μαϊάμι, γεγονός που θεωρήθηκε πιθανή αυτοκτονία,.

Τότε η γνωστή τενίστρια δεν ήταν σε σχέση μαζί του. Έμαθε για το τραγικό γεγονός από αστυνομικούς που την πλησίασαν κατά τη διάρκεια προπόνησης πριν από το τουρνουά. Εκείνη αποκάλυψε μιλώντας στο περιοδικό πως δεν μπορούσε να το δεχτεί: «Τσακώθηκα με τον αστυνομικό, δεν μπορούσα να το δεχτώ».

Εκείνη για να μπορέσει να επανέλθει επέλεξε να να αγωνιστεί κόντρα στην Πάουλα Μπαντόσα: «Νιώθω πως σε αυτή την κατάσταση δεν υπάρχει σωστή ή λάθος απάντηση… Όλοι χρειαζόμαστε διαφορετικά πράγματα. Για μένα, η επιστροφή στη δουλειά ήταν η μόνη επιλογή. Είμαι 28 ετών, αλλά κάποιες φορές νιώθω ότι έχω ήδη ζήσει τα πάντα στη ζωή».

Το 2019, η Σαμπαλένκα έζησε τη στιγμή που κανένα παιδί δεν είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει. Ο πατέρας της έφυγε από μηνιγγίτιδα, στα 43 του χρόνια. Για τρεις ημέρες, εκείνη και η μητέρα της προσπαθούσαν απεγνωσμένα να βρουν ιατρική βοήθεια στο Μινσκ. Όταν τελικά το ασθενοφόρο τον μετέφερε στο νοσοκομείο, ήταν ήδη αργά.

Η ίδια λέει πως ο χρόνος δεν λειτούργησε ποτέ παρηγορητικά. Αντίθετα, όσο μεγαλώνει η επιτυχία της, τόσο πιο έντονη γίνεται η σκέψη ότι ο πατέρας της δεν είναι εδώ για να τη δει. Ότι δεν μπορεί να μοιραστεί μαζί του τη χαρά: «Λένε ότι ο χρόνος θεραπεύει όλες τις πληγές, αλλά με κάποιους τρόπους είναι πιο δύσκολο τώρα, γιατί ξέρω πόσο χαρούμενος θα ήταν ο πατέρας μου για την επιτυχία μου… Κλαίω ανεξέλεγκτα, σαν να τον έχασα μόλις τώρα Αυτές τις μέρες, ο αρραβωνιαστικός μου με βρίσκει να κλαίω στο κρεβάτι τη νύχτα, επειδή βλέπω βίντεο και υπάρχει κάτι για έναν πατέρα ή για τα παλιά χρόνια. Τα πιο συγκινητικά βίντεο για μένα είναι όταν βλέπω ανθρώπους να δημοσιεύουν την αντίδραση της οικογένειάς τους στις επιτυχίες του παιδιού τους στον αθλητισμό, και φαντάζομαι πώς θα αντιδρούσε ο πατέρας μου…».

