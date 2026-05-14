Η Άλισον Φέλιξ θεωρείται σήμερα η πιο επιτυχημένη Αμερικανίδα αθλήτρια στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, έχοντας συνολικά 11 ολυμπιακά μετάλλια (7 χρυσά, 3 ασημένια, 1 χάλκινο) και 20 μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα. Ωστόσο τη μεγαλύτερη «μάχη» της δεν την έδωσε μέσα στο ταρτάν, αλλά σε ένα δωμάτιο νοσοκομείου το 2018.

Η θρυλική Αμερικανίδα σπρίντερ, έδωσε συνέντευξη στο Athletic και μοιράστηκε για πρώτη φορά μια πρσωπική της ιστορία, προκειμένου να δώσει θάρρος και σε άλλες γυναίκες που μπορεί να περνούν το ίδιο.

Allyson Felix, the most decorated female track and field athlete in Olympic history, tells TIME that she is coming out of retirement to pursue a spot at the 2028 Los Angeles Olympics at age 42.



Her goal is to qualify for the Olympic Trials and make the relay… pic.twitter.com/WwXU9fQzTD — CITIUS MAG (@CitiusMag) April 27, 2026

Ενώ βρισκόταν σε μια προγραμματισμένη εξέταση ρουτίνας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, η Φέλιξ διαγνώστηκε με προεκλαμψία. Πρόκειται για μια επικίνδυνη κατάσταση με υψηλή αρτηριακή πίεση που μπορεί να αποβεί μοιραία τόσο για τη μητέρα όσο και για το παιδί.

Η κατάσταση μάλιστα ήταν τόσο κρίσιμη που η ίδια οδηγήθηκε σε επείγουσα καισαρική τομή μόλις την 32η εβδομάδα της κύησης. Η κόρη της Κάμριν γεννήθηκε πρόωρα, ζυγίζοντας λιγότερο από δύο κιλά, και πέρασε τις πρώτες 29 ημέρες της ζωής της στην εντατική νεογνών.

Η εμπειρία αυτή συγκλόνισε τη Φέλιξ, στην πορεία όμως συνειδητοποίησε ότι δεν ήταν η μόνη που είχε περάσει το ίδιο. Οι συναθλήτριές της από τη χρυσή ομάδα των 4x100μ. του Ρίο, Τιάνα Μάντισον και Τόρι Μπάουι, αντιμετώπισαν επίσης σοβαρές επιπλοκές κατά τις εγκυμοσύνες τους.

“So when you see me on the track I hope you understand my fight.”



In 2018, Allyson Felix suffered from life-threatening preeclampsia and had an emergency C-section at 32 weeks



Το 2023 μάλιστα η Τόρι Μπάουι έχασε τη ζωή της με τραγικό τρόπο από επιπλοκές που σχετίζονταν με την προεκλαμψία, ούσα οκτώ μηνών έγκυος. «Για το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας μου, φοβόμουν να πω τη γνώμη μου. Αλλά όταν βλέπεις τη δική σου ζωή και τη ζωή του παιδιού σου να κρέμονται από μια κλωστή, και μετά βλέπεις μια συναθλήτριά σου να πεθαίνει, δεν μπορείς να μείνεις αμέτοχη. Έπρεπε να χρησιμοποιήσω τη φωνή μου για να αλλάξω το σύστημα υγείας στην Αμερική. Να υπάρχει ευκολότερη διάγνωση σε αυτήν την ασθένεια» δήλωσε μεταξύ άλλων η Φέλιξ για τα ποσοστά μητρικής θνησιμότητας στις ΗΠΑ.

Πέρα από το ιατρικό σκέλος, η Φέλιξ έδωσε μια σκληρή μάχη και με τους χορηγούς της όσο ήταν έγκυος. Αποκάλυψε ότι η Nike της πρότεινε μείωση αποδοχών κατά 70% λόγω της εγκυμοσύνης της, αρνούμενη αρχικά να εγγυηθεί ότι θα συνέχιζε να επενδύει σε εκείνη σε περίπτωση που η απόδοσή της έπεφτε μετά τον τοκετό.