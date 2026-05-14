Άλισον Φέλιξ: Η μάχη της με την προεκλαμψία και ο αγώνας για τη μητρική θνησιμότητα στις ΗΠΑ
14/05/2026
ΣΤΙΒΟΣ

Βασιλική Μπαρτζιώτη

Η Άλισον Φέλιξ αποκάλυψε πώς η προεκλαμψία μετέτρεψε τη γέννηση της κόρης της σε μια μάχη για την επιβίωσή της καταγγέλλοντας τις ανισότητες στο σύστημα υγείας των ΗΠΑ.

Η Άλισον Φέλιξ θεωρείται σήμερα η πιο επιτυχημένη Αμερικανίδα αθλήτρια στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, έχοντας συνολικά 11 ολυμπιακά μετάλλια (7 χρυσά, 3 ασημένια, 1 χάλκινο) και 20 μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα. Ωστόσο τη μεγαλύτερη «μάχη» της δεν την έδωσε μέσα στο ταρτάν, αλλά σε ένα δωμάτιο νοσοκομείου το 2018.

Η θρυλική Αμερικανίδα σπρίντερ, έδωσε συνέντευξη στο Athletic και μοιράστηκε για πρώτη φορά μια πρσωπική της ιστορία, προκειμένου να δώσει θάρρος και σε άλλες γυναίκες που μπορεί να περνούν το ίδιο.

Ενώ βρισκόταν σε μια προγραμματισμένη εξέταση ρουτίνας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, η Φέλιξ διαγνώστηκε με προεκλαμψία. Πρόκειται για μια επικίνδυνη κατάσταση με υψηλή αρτηριακή πίεση που μπορεί να αποβεί μοιραία τόσο για τη μητέρα όσο και για το παιδί.

Η κατάσταση μάλιστα ήταν τόσο κρίσιμη που η ίδια οδηγήθηκε σε επείγουσα καισαρική τομή μόλις την 32η εβδομάδα της κύησης. Η κόρη της Κάμριν γεννήθηκε πρόωρα, ζυγίζοντας λιγότερο από δύο κιλά, και πέρασε τις πρώτες 29 ημέρες της ζωής της στην εντατική νεογνών.

Η εμπειρία αυτή συγκλόνισε τη Φέλιξ, στην πορεία όμως συνειδητοποίησε ότι δεν ήταν η μόνη που είχε περάσει το ίδιο. Οι συναθλήτριές της από τη χρυσή ομάδα των 4x100μ. του Ρίο, Τιάνα Μάντισον και Τόρι Μπάουι, αντιμετώπισαν επίσης σοβαρές επιπλοκές κατά τις εγκυμοσύνες τους.

Το 2023 μάλιστα η Τόρι Μπάουι έχασε τη ζωή της με τραγικό τρόπο από επιπλοκές που σχετίζονταν με την προεκλαμψία, ούσα οκτώ μηνών έγκυος. «Για το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας μου, φοβόμουν να πω τη γνώμη μου. Αλλά όταν βλέπεις τη δική σου ζωή και τη ζωή του παιδιού σου να κρέμονται από μια κλωστή, και μετά βλέπεις μια συναθλήτριά σου να πεθαίνει, δεν μπορείς να μείνεις αμέτοχη. Έπρεπε να χρησιμοποιήσω τη φωνή μου για να αλλάξω το σύστημα υγείας στην Αμερική. Να υπάρχει ευκολότερη διάγνωση σε αυτήν την ασθένεια» δήλωσε μεταξύ άλλων η Φέλιξ για τα ποσοστά μητρικής θνησιμότητας στις ΗΠΑ.

Πέρα από το ιατρικό σκέλος, η Φέλιξ έδωσε μια σκληρή μάχη και με τους χορηγούς της όσο ήταν έγκυος. Αποκάλυψε ότι η Nike της πρότεινε μείωση αποδοχών κατά 70% λόγω της εγκυμοσύνης της, αρνούμενη αρχικά να εγγυηθεί ότι θα συνέχιζε να επενδύει σε εκείνη σε περίπτωση που η απόδοσή της έπεφτε μετά τον τοκετό.

