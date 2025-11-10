Το GWomen Sports Summit για 4η φορά φέρνει στο φως άγνωστες ιστορίες των γυναικών που βρίσκονται στον αθλητισμό, με την Ελίνα Τζένγκο και την Αναστασία Ντραγκομίροβα να μιλούν για το θέμα του ρατσισμού και των στερεοτύπων που αναπαράγονται μέσα σε αυτόν τον χώρο.

Η 23χρονη ακοντίστρια αναφέρθηκε σε σχόλια που κατά καιρούς έχει δεχθεί και είχαν να κάνουν με την καταγωγή της, με την ίδια να λυγίζει ενθυμούμενη μία δύσκολη περίοδο στη ζωή της γεμάτη με ρατσιστικά μηνύματα μέσω των social media.

«Πέρασα δύο χρόνια που είχα αφήσει τον εαυτό μου. Έλεγαν διάφορα, όπως “γιατί βάφεις κόκκινα τα νύχια σου”, “Ελίνα, προκαλείς”, “φοράς τα χρώματα της Αλβανίας”, ενώ τα ρούχα ήταν του χορηγού μου. Δυσκολεύτηκα πολύ να το αντιμετωπίσω και το ένα πράγμα που μετανιώνω είναι ότι δεν ζήτησα βοήθεια. Θα μπορούσε να είχε γίνει όλο αυτό πολύ πιο εύκολο για εμένα. Έφτασα, όμως, στο σημείο να το επεξεργαστώ μέσα μου και να το ξεπεράσω», είπε χαρακτηριστικά.