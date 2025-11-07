GWomen Sports Summit: «Αθλητισμός και Ρατσισμός»

Το 4ο GWomen Sports Summit του Gazzetta και του Gazzetta Women, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιάαναμένεται να αποτελέσει ακόμα μία φορά μία ωδή στις γυναίκες που βρίσκονται στον αθλητισμό. Με το φετινό σύνθημα «Together. Stronger. Unstoppable», η διοργάνωση στοχεύει να αναδείξει τις αθέατες πλευρές του αθλητισμού και να δώσει βήμα σε ιστορίες γυναικών που ενσαρκώνουν τους όρους δύναμη, ανθεκτικότητα και την αυθεντικότητα.

Ένα από τα πάνελ της διοργάνωσης φέτος είναι το «Αθλητισμός και Ρατσισμός: Προκαταλήψεις, εμπόδια και η δύναμη της συμπερίληψης», που θα φέρει στο προσκήνιο την εμπειρία γυναικών που αντιμετώπισαν και ξεπέρασαν εμπόδια λόγω προκαταλήψεων.

Στο πάνελ συμμετέχουν: