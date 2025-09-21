Τζόνσον-Τόμσον: Το πιο πρωτόγνωρο φινάλε στο Παγκόσμιο στίβου, τρία χρόνια μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό της στο Τόκιο

Η Καταρίνα Τζόνσον-Τόμσον βίωσε μια από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της καριέρας της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο, αφήνοντας πίσω της τους «δαίμονες» που την «κυνήγησαν» στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην πρωτεύουσα της Ιαπωνίας. Η 32χρονη Βρετανίδα μοιράστηκε το χάλκινο μετάλλιο του επτάθλου με την Αμερικανίδα Τάλια Μπρουκς, σε μια ιστορική και σπάνια εξέλιξη, καθώς λόγω του πολύπλοκου συστήματος βαθμολογίας του αγωνίσματος, η ισοβαθμία θεωρείται σχεδόν αδύνατη!

Η Τζόνσον-Τόμσον μπήκε να τρέξει τα 800 μέτρα, γνωρίζοντας πως έπρεπε να τερματίσει περίπου έξι δευτερόλεπτα μπροστά από την Μπρουκς για να ανέβει στο βάθρο. Και τα κατάφερε. Τερμάτισε δεύτερη με 2:07.38, επίδοση που ήταν η καλύτερη της σεζόν, ενώ η αντίπαλός της κατέγραψε 2:13.17 κι έκανε με τη σειρά της νέο προσωπικό ρεκόρ. Όταν οι τελικές βαθμολογίες εμφανίστηκαν στον ηλεκτρονικό πίνακα, η Αμερικανίδα φάνηκε αρχικά τρίτη με 6.581 βαθμούς. Δευτερόλεπτα αργότερα όμως, το ίδιο σκορ και το ίδιο μετάλλιο εμφανίστηκαν δίπλα στο όνομά της, με την ίδια να ξεσπά σε λυγμούς.

Katarina Johnson-Thompson clinches a shared bronze medal in the heptathlon after finishing second in the 800m final event 😮



Anna Hall takes the gold medal followed by Ireland's Kate O'Connor with the silver 👏 pic.twitter.com/pwbIqKWYaY — Sky Sports (@SkySports) September 20, 2025

«Δεν το πίστευα στην αρχή. Δεν είχα ξαναδεί κάτι τέτοιο. Δεν πανηγύρισα μέχρι να μου κρεμάσουν το μετάλλιο στον λαιμό, γιατί σκεφτόμουν “Τι στο καλό έγινε;”» δήλωσε η Βρετανίδα πρωταθλήτρια στα Μέσα της πατρίδας της.

Το χρυσό κατέκτησε η Άννα Χολ από τις ΗΠΑ με συνολικά 6.888 βαθμούς και το ασημένιο η Ιρλανδή Κέιτ Ο’Κόνορ με 6.714.

Για την Τζόνσον-Τόμσον, αυτό το χάλκινο έμοιαζε με... χρυσό. Στο ίδιο στάδιο, στους Ολυμπιακούς του 2021, είχε αποχωρήσει με αμαξίδιο, ύστερα από σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στη γάμπα. Και τότε, ωστόσο, είχε κάνει υπέρβαση με τη συμμετοχή της διότι το 2020 είχε υποστεί ρήξη στον αχίλλειο τένοντα κι έκανε αγώνα δρόμου για να δώσει το «παρών» στη διοργάνωση.

«Νιώθω ότι ξαναγράφω μια καλύτερη ιστορία σε αυτήν την πόλη. Αυτό το μετάλλιο είναι ένας ολόκληρος κύκλος που έκλεισε για μένα», τόνισε εμφανώς συγκινημένη στις δηλώσεις που παραχώρησε.

Με αυτόν τον τρόπο, η Βρετανίδα πρωταθλήτρια πρόσθεσε στη συλλογή της το ενδέκατο μετάλλιο της καριέρας της σε μεγάλες διοργανώσεις.