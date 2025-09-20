Τζένγκο: «Αυτό το Παγκόσμιο μου δίνει μόνο πείσμα για το επόμενο»

Με ανάμεικτα συναισθήματα βγήκε η Ελίνα Τζένγκο από τον αγωνιστικό χώρο, καθώς δεν κατάφερε να πάρει το μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου στο Τόκιο οποίο στόχευε όμως ολοκληρώθηκε για εκείνη μία εξαιρετική χρονιά.

Η μόλις 23 ετών πρωταθλήτρια του ακοντισμού, και μέλος της Team Future της Bwin, εξήγησε πως δεν θα ήθελε να είναι αχάριστη για τη σεζόν που έχει κάνει αλλά τόνισε πως στον αγώνα της σήμερα ένιωθε πως θα μπορούσε να έχει ρίξει πολλά περισσότερα μέτρα.

Η ίδια δήλωσε: «Συγκινούμαι γιατί βγαίνει όλη η πίεση της χρονιάς. Σήμερα μπορούσε να βγει κάτι πολύ καλύτερο, είμαι σίγουρη. Ήμουν έτοιμη να ρίξω πολλά μέτρα. Όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα, πρέπει να τα δεχτούμε όλα και να προχωρήσουμε.

Θέλω να πω πως είμαι πανευτυχής για το ότι τελείωσε τη σεζόν υγιής, είμαι καλά και έτοιμη να ξεκινήσω την προπόνησή μου για την επόμενη σεζόν, ακόμη πιο δυνατή. Αυτό το Παγκόσμιο πρωτάθλημα μου δίνει μόνο πείσμα για το επόμενο.

Δεν με στεναχωρεί τόσο πολύ η θέση. Στα προηγούμενα Παγκόσμια Πρωταθλήματα δεν ήμουν καν στον τελικό, αυτό σημαίνει ότι ανεβαίνω. Δεν μπορώ να είμαι αχάριστη, κέρδισα πάρα πολλούς αγώνες, έριξα πολλά μέτρα και σταθερά μέτρα. Δεν βγήκε εδώ, δεν πειράζει. Προχωράμε».

