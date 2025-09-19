Αποστολή στο Τόκιο: Πηνελόπη Γκιώνη

Εξαιρετικές κούρσες παρακολουθήσαμε και 7η μέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ανοιχτού στίβου στο Τόκιο, με τις Μελίσα Τζέφερσον-Γούντεν και Φέμκε Μπολ να πρωταγωνιστούν.

Η Μελίσα Τζέφερσον-Γούντεν απέδειξε ξανά την απόλυτη κυριαρχία της στις ταχύτητες, κατακτώντας το χρυσό και στα 200μ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο και ολοκληρώνοντας ένα εντυπωσιακό double, μετά τη νίκη της στα 100μ. Η 24χρονη Αμερικανίδα σπρίντερ πραγματοποίησε ιδανική εκκίνηση, πήρε αμέσως τα ηνία της κούρσας και τερμάτισε πρώτη με τον εξαιρετικό χρόνο 21.68, που αποτελεί κορυφαία επίδοση για το 2025 και νέο ατομικό της ρεκόρ, αφού βελτίωσε το 21.84 με το οποίο είχε ταξιδέψει στην Ιαπωνία.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε η Βρετανίδα Έιμι Χαντ με 22.14, συνεχίζοντας την ανοδική της πορεία μετά την περσινή σεζόν όπου επανήλθε δυναμικά, ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Σέρικα Τζάκσον. Η Τζαμαϊκανή πρωταθλήτρια του 2023 ολοκλήρωσε την προσπάθειά της σε 22.18, ανεβαίνοντας για ακόμη μία φορά στο βάθρο μεγάλης διοργάνωσης.

Back-to-back Παγκόσμια πρωταθλήτρια η Μπολ

Για δεύτερο συνεχόμενο Παγκόσμια Πρωτάθλημα, η Φέμκε Μπολ κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 400μ με εμπόδια, με μία εξαιρετική κούρσα στο Παγκόσμιο του Τόκιο.

Η Ολλανδή πρωταθλήτρια έκανε μία κυρίαρχη κούρσα και “έκοψε” το νήμα σε χρόνο 51.54 για να κατακτήσει το δεύτερο σερί χρυσό μετάλλιο της καριέρας της στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα. Παράλληλα, αυτή η επίδοση αποτελεί και την κορυφαία επίδοση του κόσμου για το 2025.

Το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε η Αμερικανίδα Τζάζμιν Τζόουνς με 52.08 (νέο ατομικό ρεκόρ) και ακολούθησε η Έμμα Ζαπλετάλοβα (Τσεχία) με χρόνο 53.00 και νέο εθνικό ρεκόρ, για να κάνει την έκπληξη στην κούρσα.

