Η ομάδα Γυναικών της Βουλγαρίας έπαιξε σε επίσημο αγώνα με τις φανέλες του Γιβραλτάρ!

Η Βουλγαρία ταξίδεψε χθες (07/03) στο Γιβραλτάρ, για να αντιμετωπίσει την ομώνυμη χώρα στο πλαίσιο της 2η αγωνιστικής των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027 και επικράτησε εύκολα με 0-5, καταγράφοντας τη πρώτη της νίκη στην διοργάνωση, στην οποία το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κέρδισε επίσης με 2-0 τα Νησιά Φερόε.

Η γειτονική μας χώρα δεν αντιμετώπισε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, κατά την διάρκεια της αναμέτρησης, αλλά πριν την έναρξη αυτής. Αναλυτικότερα, λίγο πριν το πρώτο σφύριγμα του αγώνα οι αθλήτριες των φιλοξενούμενων αναγκάστηκαν να δανειστούν τις φανέλες των γηπεδούχων, εξαιτίας ενός προβλήματος της τελευταίας στιγμής (το οποίο η Βουλγάρικη ομοσπονδία δεν διαλεύκανε), που τις εμπόδισε να χρησιμοποιήσουν τις δικές τους και ως εκ τούτου αγωνίστηκαν με την δεύτερη εμφάνιση της Adidas του Γιβραλτάρ.

Οι φανέλες που φορούσαν οι ποδοσφαιρίστριες της Βουλγαρίας ήταν χρώματος λευκού και αποτελούσαν μέρος της νέας συλλογής της «Adidas x Gibraltar 2025/27», η οποία περιλαμβάνει το έμβλημα της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Γιβραλτάρ, κάτι το οποίο έχει δυσαρεστήσει σε μεγάλο βαθμό τους ντόπιους οπαδούς που προτιμούν το παραδοσιακό σήμα «Castle & Keys», που εμφανίζεται και στη σημαία της χώρας.

«Λόγω προβλήματος της τελευταίας στιγμής με την εμφάνιση της Βουλγαρίας, οι φιλοξενούμενοι απόψε θα φορέσουν την εκτός έδρας εμφάνιση του Γιβραλτάρ για τον αγώνα», ανέφερε η επίσημη ανακοίνωση της ομοσπονδίας του κρατιδίου της Ιβηρικής χερσονήσου.

🚨 Due to a last-minute kit issue for Bulgaria, tonight’s visitors will wear Gibraltar’s away kit for the match pic.twitter.com/NCWRmelteW March 7, 2026

Πάντως, ανεξάρτητα από την έκβαση του αποτελέσματος και των αρχικών προβλημάτων που δημιουργήθηκαν, ο χθεσινός αγώνας ήταν ιστορικός για το γυναικείο ποδόσφαιρο του Γιβραλτάρ, καθώς ήταν το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της χώρας σε προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου.